В Барнауле завернули в полиэтилен памятники рабочему и рабочей
Для чего это сделали, пока неизвестно
06 октября 2023, 13:15, ИА Амител
Памятники рабочему и рабочей в полиэтилене / Фото: читатель amic.ru
В Барнауле обернули плотным полиэтиленом скульптурные композиции "Рабочий" и "Рабочая", расположенные на проспекте Калинина недалеко от здания Барнаулгражданпроекта и завода БКЖБИ-2.
Для чего это сделали, пока неизвестно. По словам местных жителей, в таком виде памятники стоят как минимум неделю.
Возможно, скульптуры будут приводить в порядок. Летом они стояли обшарпанные и выглядели так:
Памятники рабочему и рабочей без полиэтилена / Фото: читатель amic.ru
15:32:54 06-10-2023
Возможно, скульптуры будут приводить в порядок. --- Вот это мысль! Замотать в плёнку , чтобы привести в порядок. Да как раз и замотали, чтобы не приводить. Так не видно.
17:29:56 06-10-2023
крутая новость!!! мы в тревоге и надежде....
18:43:39 06-10-2023
Вот как оказалось , В ЦЕЛЛОФАН ....
19:10:06 06-10-2023
А позвонить Н.В.Отмашкину и спросить у него редакция не может?