В Барнауле завернули в полиэтилен памятники рабочему и рабочей

Для чего это сделали, пока неизвестно

06 октября 2023, 13:15, ИА Амител









Памятники рабочему и рабочей в полиэтилене / Фото: читатель amic.ru

В Барнауле обернули плотным полиэтиленом скульптурные композиции "Рабочий" и "Рабочая", расположенные на проспекте Калинина недалеко от здания Барнаулгражданпроекта и завода БКЖБИ-2.

Для чего это сделали, пока неизвестно. По словам местных жителей, в таком виде памятники стоят как минимум неделю.

Возможно, скульптуры будут приводить в порядок. Летом они стояли обшарпанные и выглядели так: