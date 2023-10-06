НОВОСТИОбщество

В Барнауле завернули в полиэтилен памятники рабочему и рабочей

Для чего это сделали, пока неизвестно

06 октября 2023, 13:15, ИА Амител

В Барнауле обернули плотным полиэтиленом скульптурные композиции "Рабочий" и "Рабочая", расположенные на проспекте Калинина недалеко от здания Барнаулгражданпроекта и завода БКЖБИ-2.

Для чего это сделали, пока неизвестно. По словам местных жителей, в таком виде памятники стоят как минимум неделю. 

Возможно, скульптуры будут приводить в порядок. Летом они стояли обшарпанные и выглядели так:

 

Памятный знак об установке памятника Георгию Жукову / Фото: barnaul.org

Памятник маршалу Жукову все же появится в Барнауле на месте знака 24-летней давности

Знак-обещание об установке памятника появился в Барнауле еще в 1999 году
НОВОСТИОбщество
Барнаул памятники

Комментарии 4

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Гость

15:32:54 06-10-2023

Возможно, скульптуры будут приводить в порядок. --- Вот это мысль! Замотать в плёнку , чтобы привести в порядок. Да как раз и замотали, чтобы не приводить. Так не видно.

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Гость

17:29:56 06-10-2023

крутая новость!!! мы в тревоге и надежде....

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Гость

18:43:39 06-10-2023

Вот как оказалось , В ЦЕЛЛОФАН ....

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Странно

19:10:06 06-10-2023

А позвонить Н.В.Отмашкину и спросить у него редакция не может?

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