Памятник маршалу Жукову все же появится в Барнауле на месте знака 24-летней давности
Знак-обещание об установке памятника появился в Барнауле еще в 1999 году
30 сентября 2023, 06:15, ИА Амител
Барнаульский застройщик "Мой дом" установит памятник "Маршалу Победы" Георгию Жукову на месте закладного камня, который поставили рядом со зданием кинотеатра "Искра" ещё в 1999 году. Об этом застройщик сообщил на пресс-конференции 29 сентября.
Памятный знак на площади Жукова на пересечении ул. Георгиева и 50 лет СССР стоит уже 24 года, на нем написано "Здесь будет установлен памятник четырежды герою Советского Союза маршалу Г.К. Жукову". Но тогда денег на монумент не нашлось, и с тех пор судьба памятника оставалась неизвестной.
Теперь же застройщик "Мой дом" собрался снести кинотеатр "Искра", построить на его месте общественно-деловой центр с офисами и апартаментами, благоустроить территорию и установить новый памятник Жукову. Точные сроки установки пока не сообщили, однако работа над скульптурой может начаться уже в следующем году, отметил застройщик.
"Есть цель поставить памятник Жукову, динамики задачи пока нет. Мы готовы поставить памятник и сделать сквер рядом. Такие намерения есть и мы собираемся их реализовать. Существует понимание по бюджету, по материалам, есть поддержка в мэрии – депутаты поддерживают, чтобы памятник появился и площадь Жукова начала полноценно существовать. Не надо ждать окончания строительства здания, памятник мы хотим в следующем году начать делать", – сообщил руководитель компании "Мой Дом" Павел Князев.
Павел Князев также отметил, что памятник могут перенести ближе к автобусной остановке на ул. Георгиева. Сейчас разрабатывается проект, который определит, в каком точно месте будет располагаться монумент "Маршалу Победы".
Напомним, что памятный знак был установлен по инициативе Совета Ветеранов. Но тогда установить памятник активисты не смогли и проект забросили. С тех пор барнаульцы несколько раз пытались собрать подписи за установку памятника, однако добиться этого от властей у горожан так и не получилось.
06:25:37 30-09-2023
Дашь на дашь ?
12:56:41 30-09-2023
... то дело за малым - надо: 1. Поставить вместо камня памятник вдовам военных в Зелёном сквере; 2. Наконец-то снова зажечь Вечный огонь на мемориале Победы ВОВ. Потому что ВЕЧНЫЙ огонь не может зажигаться только на памятные даты. 3. Увековечивать память о наших участниках СВО, раз спецоперация важна для России. В камне, муралах, монументах, мемориалах. Алтайский край - это, по-моему, единственный регион, где публично почти не увековечивают память участников СВО. Один бюст участника ЧВК на закрытой территории БЮИ и несколько - в районах.
16:05:26 30-09-2023
Пусть будет больше памятников в Барнауле Великим людям Великой страны!
17:38:24 30-09-2023
Жуков без СТАЛИНА не Жуков. А вот в паре, они бы смотрелись ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНО.
21:15:38 30-09-2023
Александр (17:38:24 30-09-2023) Жуков без СТАЛИНА не Жуков. А вот в паре, они бы смотрелись... Великий человек и предатель, приведший к власти троцкисткую клику хрущева? В принципе, ставить памятники предателям и дегенератам- вполне отвечает духу современности. Площадь сахарова, обязательное изучение солженицина. Жуков просто просится в эту компанию...
21:18:43 30-09-2023
В СССР кинотеатры строили из бетона с прямым выходом на улицу, потому что заботились о безопасности. В современных ТРЦ кинотеатры расположены на верхних этажах. После пожара в Зимней Вишне я не посетил ни одного киносеанса, не знаю радоваться или огорчаться.