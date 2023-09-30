Памятник маршалу Жукову все же появится в Барнауле на месте знака 24-летней давности

Знак-обещание об установке памятника появился в Барнауле еще в 1999 году

30 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Памятный знак об установке памятника Георгию Жукову / Фото: barnaul.org

Барнаульский застройщик "Мой дом" установит памятник "Маршалу Победы" Георгию Жукову на месте закладного камня, который поставили рядом со зданием кинотеатра "Искра" ещё в 1999 году. Об этом застройщик сообщил на пресс-конференции 29 сентября.

Памятный знак на площади Жукова на пересечении ул. Георгиева и 50 лет СССР стоит уже 24 года, на нем написано "Здесь будет установлен памятник четырежды герою Советского Союза маршалу Г.К. Жукову". Но тогда денег на монумент не нашлось, и с тех пор судьба памятника оставалась неизвестной.

Теперь же застройщик "Мой дом" собрался снести кинотеатр "Искра", построить на его месте общественно-деловой центр с офисами и апартаментами, благоустроить территорию и установить новый памятник Жукову. Точные сроки установки пока не сообщили, однако работа над скульптурой может начаться уже в следующем году, отметил застройщик.

"Есть цель поставить памятник Жукову, динамики задачи пока нет. Мы готовы поставить памятник и сделать сквер рядом. Такие намерения есть и мы собираемся их реализовать. Существует понимание по бюджету, по материалам, есть поддержка в мэрии – депутаты поддерживают, чтобы памятник появился и площадь Жукова начала полноценно существовать. Не надо ждать окончания строительства здания, памятник мы хотим в следующем году начать делать", – сообщил руководитель компании "Мой Дом" Павел Князев.

Павел Князев также отметил, что памятник могут перенести ближе к автобусной остановке на ул. Георгиева. Сейчас разрабатывается проект, который определит, в каком точно месте будет располагаться монумент "Маршалу Победы".

Напомним, что памятный знак был установлен по инициативе Совета Ветеранов. Но тогда установить памятник активисты не смогли и проект забросили. С тех пор барнаульцы несколько раз пытались собрать подписи за установку памятника, однако добиться этого от властей у горожан так и не получилось.