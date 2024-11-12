В Барнауле завершили реконструкцию Мемориала Славы

Подрядчик закончил основные работы по благоустройству территории

12 ноября 2024, 16:25, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле подрядчик полностью завершил основные работы по благоустройству Мемориала Славы. Об этом сообщили в мэрии.

На территории Мемориала Славы заменили плиточное покрытие общей площадью более 5 тыс. квадратных метров, обновили покрытия ступеней, гранитных лестничных маршей и ограждений пандуса, а также бордюрный камень.

Помимо этого, завершили модернизацию линии наружного освещения. Специалисты проложили более 1500 метров кабельных линий, установили свыше 60 торшерных опор и 90 светильников наружного освещения. После этого выполнили пусконаладочные работы и проверили работоспособность электроустановок.

Реконструкцию Мемориала Славы вели в рамках подготовки к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию с открытия Мемориального комплекса.