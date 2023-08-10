НОВОСТИСпорт

В Барнауле завершился первый день международных соревнований по гребле. Фоторепортаж

Соревнования проходят 9 и 10 августа на гребном канале

10 августа 2023, 10:32, ИА Амител

В Барнауле 9 августа завершился первый день международных юношеских соревнований по гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко. О том, как это было, – в фоторепортаже amic.ru.

Напомним, в соревнованиях, которые проходят 9 и 10 августа, примут участие около 200 спортсменов из восьми стран: Азербайджан, Беларусь, Индонезия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Россия.

Вчера спортсмены состязались на дистанциях 500 и 1000 метров. Также предусмотрены соревнования на дистанциях 200 и 10000 метров и двойки на пятисотметровках.

Фото: amic.ru

План на 15 лет вперед. Как изменится гребной канал в Барнауле и что там построят?

Спортивный объект может измениться до неузнаваемости в ближайшие 15 лет
НОВОСТИСпорт
Барнаул Спорт Хорошие новости Соревнования

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

11:43:01 10-08-2023

скоро спортсмены из африки будут приезжать на соревнования по биатлону и конькобежному спорту

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:59 10-08-2023

международные соревнования проводят а траву подстричь не могут)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

09:52:49 11-08-2023

Ни одного зрителя...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров