В Барнауле завершился первый день международных соревнований по гребле. Фоторепортаж

Соревнования проходят 9 и 10 августа на гребном канале

10 августа 2023, 10:32, ИА Амител













































































































































































Международные соревнования по гребле в Барнауле / Фото: Вадим Вязанцев

В Барнауле 9 августа завершился первый день международных юношеских соревнований по гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко. О том, как это было, – в фоторепортаже amic.ru.

Напомним, в соревнованиях, которые проходят 9 и 10 августа, примут участие около 200 спортсменов из восьми стран: Азербайджан, Беларусь, Индонезия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Россия.

Вчера спортсмены состязались на дистанциях 500 и 1000 метров. Также предусмотрены соревнования на дистанциях 200 и 10000 метров и двойки на пятисотметровках.