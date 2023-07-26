В Барнауле женщина избила ребенка и порезала ножом полицейского

Ей грозит до пяти лет лишения свободы

26 июля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае женщину будут судить за насилие в отношении сотрудников полиции, сообщает региональная прокуратура.

"Поступило сообщение подростка о применении к нему физической силы родителями. Прибывший на место наряд полиции обнаружил, что супруги находились в состоянии опьянения и вели себя агрессивно", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители потребовали проследовать в отдел полиции. После этого женщина схватила нож и нанесла два удара по руке одного из сотрудников, а другого несколько раз ударила по лицу.

Женщина вину не признала. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за "применение насилия в отношении представителя власти".