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В Барнауле женщина избила ребенка и порезала ножом полицейского

Ей грозит до пяти лет лишения свободы

26 июля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае женщину будут судить за насилие в отношении сотрудников полиции, сообщает региональная прокуратура.

"Поступило сообщение подростка о применении к нему физической силы родителями. Прибывший на место наряд полиции обнаружил, что супруги находились в состоянии опьянения и вели себя агрессивно", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители потребовали проследовать в отдел полиции. После этого женщина схватила нож и нанесла два удара по руке одного из сотрудников, а другого несколько раз ударила по лицу.

Женщина вину не признала. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за "применение насилия в отношении представителя власти".

Барнаул Происшествия мужчины и женщины

Комментарии 6

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Гость

12:31:17 26-07-2023

ух. ну хоть не пластиковым стаканчиком

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Гость

12:41:14 26-07-2023

Гость (12:31:17 26-07-2023) ух. ну хоть не пластиковым стаканчиком... А это у нас заткнувшаяся «либеральная» общественность с Болотной вновь пасть раскрыла? Откуда излагаете? Из Бишкека или из Тбилиси?

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Гость

12:58:30 26-07-2023

Гость (12:41:14 26-07-2023) А это у нас заткнувшаяся «либеральная» общественность с Боло... Полицай-потерпевший ?

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Гость

13:12:08 26-07-2023

Гость (12:58:30 26-07-2023) Полицай-потерпевший ?... Нет, оппик) гораздо хуже для тебя)

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Гость

14:42:49 26-07-2023

Самим не позорно? Женщина в нетрезвом состоянии смогла нанести телесные повреждения...Вот это защитничка правопорядка!

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Елена

15:07:48 26-07-2023

Что все комментаторы тут обсуждают! А то что пьяные упыри ребёнка избивали это ни о чем не говорит...? Если она на полицейских кинулась с ножом, поедставляете, что они могли с сыном сделать? А парни полицейские то же чьи то дети.

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