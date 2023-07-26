В Барнауле женщина избила ребенка и порезала ножом полицейского
Ей грозит до пяти лет лишения свободы
26 июля 2023, 12:01, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае женщину будут судить за насилие в отношении сотрудников полиции, сообщает региональная прокуратура.
"Поступило сообщение подростка о применении к нему физической силы родителями. Прибывший на место наряд полиции обнаружил, что супруги находились в состоянии опьянения и вели себя агрессивно", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители потребовали проследовать в отдел полиции. После этого женщина схватила нож и нанесла два удара по руке одного из сотрудников, а другого несколько раз ударила по лицу.
Женщина вину не признала. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за "применение насилия в отношении представителя власти".
12:31:17 26-07-2023
ух. ну хоть не пластиковым стаканчиком
12:41:14 26-07-2023
Гость (12:31:17 26-07-2023) ух. ну хоть не пластиковым стаканчиком... А это у нас заткнувшаяся «либеральная» общественность с Болотной вновь пасть раскрыла? Откуда излагаете? Из Бишкека или из Тбилиси?
12:58:30 26-07-2023
Гость (12:41:14 26-07-2023) А это у нас заткнувшаяся «либеральная» общественность с Боло... Полицай-потерпевший ?
13:12:08 26-07-2023
Гость (12:58:30 26-07-2023) Полицай-потерпевший ?... Нет, оппик) гораздо хуже для тебя)
14:42:49 26-07-2023
Самим не позорно? Женщина в нетрезвом состоянии смогла нанести телесные повреждения...Вот это защитничка правопорядка!
15:07:48 26-07-2023
Что все комментаторы тут обсуждают! А то что пьяные упыри ребёнка избивали это ни о чем не говорит...? Если она на полицейских кинулась с ножом, поедставляете, что они могли с сыном сделать? А парни полицейские то же чьи то дети.