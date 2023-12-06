В Барнауле женщина лопатой разогнала "дрифтеров" от своей машины
На место вызвали полицию
06 декабря 2023, 12:36, ИА Амител
Фото: vk.com/vkurse22barnaul
В Барнауле женщина разогнала молодых людей, которые на парковке перед магазином "Леруа Мерлен" устроили заезды по кругу, сообщает "В курсе 22".
"В центре круга оказалась машина женщины, которая с ребенком не могла к ней подойти", – говорится в сообщении.
В споре с молодежью женщина заявила, что шум и мчащиеся машины напугали малолетнего ребенка. Это вызвало у оппонентов смех.
Через какое-то время женщине удалось подойти к машине. После этого она достала из автомобиля лопату и остановила дрифтеров. На место вызвали полицию.
12:45:04 06-12-2023
Есть ли в Барнауле место для дрифтеров? Чтобы они не осложняли жизнь другим людям. А то покоя нет ни ночью (гоняют по Ленинскому пр.), ни днём. Вон, даже возле Леруашки пакостят!
14:35:04 06-12-2023
Если тыловые мусора не желают трудится в тылу пусть на фронте движение регулируют.
18:09:24 06-12-2023
Гость (12:45:04 06-12-2023) Есть ли в Барнауле место для дрифтеров? Чтобы они не осложня... Есть - целый аэродром им отдали, пусть туда и валят.
12:57:19 06-12-2023
Есть женщины в русских городах. Дрифтера на скаку остановит
13:02:16 06-12-2023
Странно, почему всякого рода гомосеки так и норовят показать свою значимость и начинают качать права в ситуациях, когда совершенно не правы- долбиллы с прямотоками, сабвуферами в багажниках, тонированные вкруг? Где менты? Половина машин в городе подверглась "доработкам", и ведь как-то же проходят техосмотр! А менты где?
13:29:53 06-12-2023
Гость (13:02:16 06-12-2023) Странно, почему всякого рода гомосеки так и норовят показать... Нету, закончились, поменяли на камеры)
13:44:39 06-12-2023
У меня во дворе был с сабвуфером. делся куда - то, говорят, умер, от разрыва жоп.