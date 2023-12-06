В Барнауле женщина лопатой разогнала "дрифтеров" от своей машины

На место вызвали полицию

06 декабря 2023, 12:36, ИА Амител

Фото: vk.com/vkurse22barnaul

В Барнауле женщина разогнала молодых людей, которые на парковке перед магазином "Леруа Мерлен" устроили заезды по кругу, сообщает "В курсе 22".

"В центре круга оказалась машина женщины, которая с ребенком не могла к ней подойти", – говорится в сообщении.

В споре с молодежью женщина заявила, что шум и мчащиеся машины напугали малолетнего ребенка. Это вызвало у оппонентов смех.

Через какое-то время женщине удалось подойти к машине. После этого она достала из автомобиля лопату и остановила дрифтеров. На место вызвали полицию.