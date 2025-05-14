В Барнауле женщина пропала во время прогулки с собакой
Ее местонахождение неизвестно с 10 мая
14 мая 2025, 16:16, ИА Амител
В Барнауле ищут 38-летнюю Анастасию Лагунову (Горбунову), которая 10 мая 2025 года пропала во время прогулки с собакой, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт".
Приметы: рост 167 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые.
Была одета: темное платье, кофта.
16:39:00 14-05-2025
Собака-то нашлась?
16:49:05 14-05-2025
Да.. где песель?
14:03:35 15-05-2025
соцсети и инсту проверить
14:04:15 15-05-2025
наркоманка? вышла за закладкой, а там паленка, пшик - и все. а принять спряталась, как они делают - в гаражи