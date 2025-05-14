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В Барнауле женщина пропала во время прогулки с собакой

Ее местонахождение неизвестно с 10 мая

14 мая 2025, 16:16, ИА Амител

В Барнауле ищут 38-летнюю Анастасию Лагунову (Горбунову), которая 10 мая 2025 года пропала во время прогулки с собакой, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Приметы: рост 167 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые.

Была одета: темное платье, кофта.

Барнаул пропал человек

Комментарии 4

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Гость

16:39:00 14-05-2025

Собака-то нашлась?

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Гость

16:49:05 14-05-2025

Да.. где песель?

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Гость

14:03:35 15-05-2025

соцсети и инсту проверить

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Гость

14:04:15 15-05-2025

наркоманка? вышла за закладкой, а там паленка, пшик - и все. а принять спряталась, как они делают - в гаражи

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