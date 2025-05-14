В Барнауле женщина пропала во время прогулки с собакой

Ее местонахождение неизвестно с 10 мая

14 мая 2025, 16:16, ИА Амител

В Барнауле ищут 38-летнюю Анастасию Лагунову (Горбунову), которая 10 мая 2025 года пропала во время прогулки с собакой, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Приметы: рост 167 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые.

Была одета: темное платье, кофта.