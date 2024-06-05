В Барнауле пожаловались на водителя автобуса, который закрыл двери перед пенсионеркой

По словам местной жительницы, шофер довел пожилую женщину до слез

05 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Автобус № 60 / Фото: t.me/barnaul_org

Жительница Барнаула пожаловалась на водителя автобуса № 60, который, с ее слов, специально закрыл двери и не подвез пожилую женщину.

Все случилось 4 июня около 15:35 на улице Юрина в районе Докучаево на остановке в сторону Солнечной Поляны. Горожанка переходила дорогу и рядом с ней шла пенсионерка, которая по мере своих сил спешила на автобус.

"Открыты были первая дверь рядом с водителем, и средняя. Бабушка добежала до автобуса, в первой двери еще шла посадка, но водитель четко перед ней закрыл дверь. Она, охнув, побежала к двери посредине салона. Но водитель и там закрыл перед ней дверь и спокойно поехал", – цитирует горожанку "Инцидент Барнаул".

По ее словам, шофер "видел бабушку" и "все равно сделал это специально", из-за чего "старого человека довели до слез буквально на пустом месте".

"Что вместо мозгов и сердца у этого индивида за рулем? С чего ради он решил, что вправе издеваться над людьми? Очень хочется услышать комментарии от руководства маршрута. Это их распоряжение не возить пенсионеров, не уважать старых или на работу они берут только отморозков без стыда и совести?" – посетовала женщина.

Утром 3 июня водитель автобуса № 32 на проспекте Ленина сбил 16-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.