В Барнауле пожаловались на водителя автобуса, который закрыл двери перед пенсионеркой
По словам местной жительницы, шофер довел пожилую женщину до слез
05 июня 2024, 09:45, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на водителя автобуса № 60, который, с ее слов, специально закрыл двери и не подвез пожилую женщину.
Все случилось 4 июня около 15:35 на улице Юрина в районе Докучаево на остановке в сторону Солнечной Поляны. Горожанка переходила дорогу и рядом с ней шла пенсионерка, которая по мере своих сил спешила на автобус.
"Открыты были первая дверь рядом с водителем, и средняя. Бабушка добежала до автобуса, в первой двери еще шла посадка, но водитель четко перед ней закрыл дверь. Она, охнув, побежала к двери посредине салона. Но водитель и там закрыл перед ней дверь и спокойно поехал", – цитирует горожанку "Инцидент Барнаул".
По ее словам, шофер "видел бабушку" и "все равно сделал это специально", из-за чего "старого человека довели до слез буквально на пустом месте".
"Что вместо мозгов и сердца у этого индивида за рулем? С чего ради он решил, что вправе издеваться над людьми? Очень хочется услышать комментарии от руководства маршрута. Это их распоряжение не возить пенсионеров, не уважать старых или на работу они берут только отморозков без стыда и совести?" – посетовала женщина.
Утром 3 июня водитель автобуса № 32 на проспекте Ленина сбил 16-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
09:51:54 05-06-2024
Эти упыри, в несказанной своей глупости и самонадеянности, думают, что всегда будут молодыми, красивыми и здоровыми. Но жизнь, как правило, расставляет всё по своим местам, и самые больные оплеухи раздаёт точно в самое неожиданное время по самым чувствительным болевым точкам. Так что, упырь скоро умоется...
10:15:21 05-06-2024
Гость (09:51:54 05-06-2024) Эти упыри, в несказанной своей глупости и самонадеянности, д... увы таким пофиг, такие даже не поймут.
вот когда лишаться работы, когда лишат прав и когда эти черти стану обычными безработными пешеходами и на себе почувствуют от своих бывших колег подобное отношение, вот тогда задумаются.
10:15:20 05-06-2024
Шкодливый водила
10:32:59 05-06-2024
А еще у них нет сдачи, они проезжают остановки, не берут по городу, если едут в Алтайку. У меня штук пять ответов на жалобы, а толку?
10:39:03 05-06-2024
Да потому, что у бабушки наверняка проездной, а водилам это не выгодно
10:54:50 05-06-2024
Гость (10:39:03 05-06-2024) Да потому, что у бабушки наверняка проездной, а водилам это... Безнаказанность порождает БЕСПРЕДЕЛ!
11:05:06 05-06-2024
Гость (10:54:50 05-06-2024) Безнаказанность порождает БЕСПРЕДЕЛ!... Предлагаете в собесе с удостоверением выдавать и стволы?
11:27:53 05-06-2024
Просто надо перевозчиков драть как Сидорову козу за малейшие прогрешения- тогда и порядок будет. Куда пойдут эти горе-водятелы? В Мария Ра их не возьмут, там такие не нужны... Будут стоять у автовокзала и бормотать: Бийск, Горный, Белокуриха...
13:06:24 05-06-2024
Гость (10:39:03 05-06-2024) Да потому, что у бабушки наверняка проездной, а водилам это... У бабушек не наверняка проездной. В основном только у работающих пенсов. Остальные ездят редко и покупать проездной из-за 5 поездок ( а может, и меньше) в месяц туда и обратно смысла нет. Тем более, часто нужен именно тот маршрут, где не применяются проездные. Закрывать дверь перед пожилыми - это такая мода среди водителей, слишком много денег получают, могут себе позволить брать пассажиров по своему фэйс-контролю. Езжу редко на ОТ, но весной довелось от Гэлакси до пл. Октября. Водитель №58 (где нет проездных, даже терминала, расчет наличкой и уже был повышен до 35р, в отличие от других в то время) точно так же закрыл дверь передо мной, видно, план уже выполнил.
11:38:02 05-06-2024
Ну закрыл и закрыл в чем проблема, последний 60 что-ли, через 10 мин придет следующий, раздули трагедию на пустом месте.
11:40:14 05-06-2024
Гость (11:38:02 05-06-2024) Ну закрыл и закрыл в чем проблема, последний 60 что-ли, чере... Да чтобы тебя так женщина дожидалась.
13:10:44 05-06-2024
Гость (11:38:02 05-06-2024) Ну закрыл и закрыл в чем проблема, последний 60 что-ли, чере... Проблема в умышленном унижении, в абсолютном отсутствии эмпатии. И раз вы не понимаете, то вы такой(ая) же.
13:17:57 05-06-2024
Гость (11:38:02 05-06-2024) Ну закрыл и закрыл в чем проблема, последний 60 что-ли, чере... Водитель?
15:26:12 05-06-2024
Гость (11:38:02 05-06-2024) Ну закрыл и закрыл в чем проблема, последний 60 что-ли, чере... О, а вот и водятел вылез!!
11:59:14 05-06-2024
Просто надо перевозчиков драть как Сидорову козу за малейшие прогрешения--------- а за руль ты сядешь вместо них? Лечить надо нытиков по любому поводу, а то развелось их немеряно.
12:44:22 05-06-2024
Гость (11:59:14 05-06-2024) Просто надо перевозчиков драть как Сидорову козу за малейшие... Они же сами и сядут за руль , только чисто выбритые, некурящие, культурно себя ведущие и осознавшие. А то ишь, развелось этих люмпен-пролетариев, гегемонов... Не хочешь баранку крутить- вали к таким жде, как сам, могилы рыть да асфальт класть.
12:48:34 05-06-2024
И вообще, почему скотское отношение к своей работе стало нормой? Почему водилы держат за яйца перевозчиков? Как такое стало возможно? И почему из-за того, что перевозчики хотят много зарабатывать, люди должны терпеть? Может, пора сделать весь ОТ муниципальным, как в Москве? А то что-то раздухарились некоторые из сферы обслуживания.
13:15:57 05-06-2024
Водители маршруток - особая каста, для которых предусмотрен отдельный котёл в аду. Наиболее мерзкие создания из всех участников ДД. Даже пешики не так раздражают) Парк ОТ, его состояние, сервис, а особенно кадры - всё в Барнауле самого отстойного качества.
13:16:33 05-06-2024
элементарно! записываешь номер автобуса, смотришь на часах время, звонишь в автобусное депо и узнаешь кто на маршруте ФИО
потом начинаешь звонить в центральный офис депо и жаловаться потом жаловаться на начальника его потом на начальника начальника итд аж до московского руководства. Как повезет но бывает что увольняют всех и даже депо это закрывают
15:27:57 05-06-2024
Гость (13:16:33 05-06-2024) элементарно! записываешь номер автобуса, смотришь на часах в... элементарно? ну-ну...
я звонила когда несколько полупустых автобусов проехали мимо остановки, на которой стояла только я и пожилая женщина на костылях со сломанной ногой и нам обеим нужно было уехать от Аптеки на пл. Октября до Кулагина. "элементарный" звонок начался с поиска телефонов контролирующей организации в салоне и матов водилы по этому поводу, а когда я нашла и дозвонилась с 10 раза, то мне сказали, что по телефону они жалобы и обращения не принимают и я должна приехать к ним на край географии (в конце Павловского тракта где-то) с паспортом, написать письменное обращение, на которое ни мне ответят в течение месяца.
на этом "элементарный" звонок закончился, а водилы продолжают игнорировать нашу остановку.
кстати! кАзел, который в тот день сидел за рулем и громко матерился сказал, что в гробу он видел нас и наши остановки, тк ему неудобно с первого ряда Строителей поворачивать на Калинина и останавливаться он там НЕ НАМЕРЕН. автобус 2, если что, но 75 и 65 не сильно отличаются.
пс. бабушке со сломанной ногой я вызвала такси, тк она ехала в поликлинику к хирургу и опаздывала на прием.
13:31:26 05-06-2024
Гость (12:48:34 05-06-2024) И вообще, почему скотское отношение к своей работе стало нор... Сделали два маршрута, так на одном до сих пор работать некому.
15:34:21 05-06-2024
Гость (13:31:26 05-06-2024) Сделали два маршрута, так на одном до сих пор работать неком... Когда водитель знает, что если накосячил у одного перевозчика, так можно уйти к другому, так и будет. А когда все маршруты будут муниципальными, вариантов не будет- или брейся и бросай курить, или иди дворы подметать. Но, повторюсь, в Барнауле у кого-то заинтересованность в потоках налички...
14:52:37 05-06-2024
Бедные пенсионеры.
В городе здоровому взрослому куда-то уехать на ОТ напряжно, а пенсионерам и пожилым вообще тяжело. В городе нет условий нормальной жизни для указанной категории граждан.
А ещё вопрос не по теме - в городе сотрудники ГАИ массово в отпуск ушли с началом лета?
Почему такой автомобильный беспредел, начиная уже с 8-9 вечера и до трёх ночи -
с 1 июня каждый день наблюдаю на всём протяжении ул. Гоголя на её всех перекрёстках -
дрифтинг, опасное вождение и превышение скоростного режима.
14:53:24 05-06-2024
О, эти вечные нытики с самокатчиков и собак на водителей переключились)) Все плохие. Я один хороший🤗
14:55:42 05-06-2024
потом начинаешь звонить в центральный офис депо и жаловаться потом жаловаться на начальника его потом на начальника начальника итд аж до московского руководства. -------- у верблюда два горба, потому что жизнь борьба!😂
17:07:29 05-06-2024
И передо мной много раз закрывали двери, и сам много раз видел, как перед другими закрывали. Особенно странно было, когда видели, что человек уже добежал и заносит ногу, чтобы войти, и всё равно закрывали дверь и уезжали
17:25:32 05-06-2024
Обращаюсь к Жительнице Барнаула, которая пожаловалась на водителя автобуса № 60. Вы, если вдруг, заполнили гос. номер данного автобуса, напишите, пожалуйста. Может колеса у этого автобуса прохудятся. Сразу все 4.
16:50:14 06-06-2024
Да все закономерно в этой жизни может эта бабка по молодости такой стервой была вот сейчас ответа.водила закрыл двери ему это так аукнется думаю поймет сразу что косячил.просто так ничего не происходит .помните люди и уважайте друг друга,чтобы потом кто то чем то вам помог