В Барнауле женщина сбила 14-летнего подростка на пешеходном переходе
Пострадавшего увезли в больницу
21 марта 2025, 14:10, ИА Амител
ДТП на ул. Солнечная Поляна / Фото: "В курсе 22"
В Барнауле на ул. Солнечная Поляна женщина наехала на подростка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщает "В курсе 22" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Известно, что 71-летняя женщина за рулем легкового автомобиля Mitsubishi Outlander наехала на 14-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 1.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
14:13:16 21-03-2025
Ограничения по возрасту за рулем есть вобще?!...
15:26:31 21-03-2025
Гость (14:13:16 21-03-2025) Ограничения по возрасту за рулем есть вобще?!... ... А то что бабка, вас не смутило ?
15:43:34 21-03-2025
Гость (15:26:31 21-03-2025) А то что бабка, вас не смутило ?... ----- да и дедки за рулем ничем не лучше😄
14:19:04 21-03-2025
ребенку поправиться.
что за рулем делает человек в 71 год?
такой возраст, она фиги воробьям крутит
15:00:26 21-03-2025
Подросток скорее всего выскочил не убедившись что машина останавливается. И возраст водителя тут не при чем, хрустик сам напросился, малолетки постоянно так делают, не жалко таких совсем, естественный отбор.
15:45:22 21-03-2025
Гость (15:00:26 21-03-2025) Подросток скорее всего выскочил не убедившись что машина ост... ------- в 70 лет реакция как у новорожденного)
17:39:32 21-03-2025
Гость (15:45:22 21-03-2025) ------- в 70 лет реакция как у новорожденного)... А вот в 14 реакция получше должна быть, да и в голове должно понимание быть. Но нет. Зальют зенки в телефон и прут. Круть верть башкой выше нашего достоинства
19:28:12 21-03-2025
Гость (15:00:26 21-03-2025) Подросток скорее всего выскочил не убедившись что машина ост... Иииии???? На Пешеходном переходеЕЕЕЕ. Ну собственно тчк. Если чел этого не понимает то ВУ у него нет и быть не должно.
07:01:08 22-03-2025
Тоже со стажем (19:28:12 21-03-2025) Иииии???? На Пешеходном переходеЕЕЕЕ. Ну собственно тчк. Есл... ииии и что? ты из секты неуязвимых пешеходов? потрудитесь почитать ПДД,если неграмотный,попроси родителей,что бы почитали обязанности пешехода.
16:08:33 22-03-2025
Гость (07:01:08 22-03-2025) ииии и что? ты из секты неуязвимых пешеходов? потрудитесь по... ИИИИ? Почитал ВУ не покупал сам сдал "В" и "С" категории 28 лет за рулем. Пеших не сбивал. Ты из какой секты тупоголовых, не? По грамотности образование высшее тоже не купленное, а у тебя? Ты своих попроси не только читать но и комментарии понимать нужно. Но это тебе не объяснить уже.
07:56:30 23-03-2025
Гость (16:08:33 22-03-2025) ИИИИ? Почитал ВУ не покупал сам сдал "В" и "С" категории 28 ... права получил в 77м,и что? перечисление твоих достижений не имеет отношения к ПДД,тем страшнее встретить на трассе такого всесторонне развитого "специалиста,ты поди при въезде на круг поворот включаешь?
19:30:24 21-03-2025
Гость (14:19:04 21-03-2025) ребенку поправиться.что за рулем делает человек в 71 год... Да прям, думают что они еще оГгггоо и эгееййй))
14:36:29 21-03-2025
стариков и старушек нельзя допускать к управлению чем-либо кроме их колясок
15:04:03 21-03-2025
гость (14:36:29 21-03-2025) стариков и старушек нельзя допускать к управлению чем-либо к... Ты что-то имеешь против нашего президента, умник ?
19:39:21 21-03-2025
Гость (15:04:03 21-03-2025) Ты что-то имеешь против нашего президента, умник ?... Это просто констатация реалии
19:39:54 21-03-2025
Гость (15:04:03 21-03-2025) Ты что-то имеешь против нашего президента, умник ?... Не надо ровнять уровень среднестатистического человека в 71 и тех людей которых единицы. А так есть закон, есть ВУ едь за рулем. Все просто.
00:57:59 23-03-2025
Гость (15:04:03 21-03-2025) Ты что-то имеешь против нашего президента, умник ?... против президента ничего. но в этом возрасте всем на пенсии надо быть. Всем. Правнуков нянькать. в связи с заветами нашего Президента уважаемого.
20:25:22 21-03-2025
Всем обвиняющим школьника хочу напомнить, что в ПДД прямо прописана обязанность водителя снизить скорость при подъезде к переходу и при необходимости остановиться и пропустить пешехода. Но водятлы игнорируют правила.
21:31:23 21-03-2025
Гость (20:25:22 21-03-2025) Всем обвиняющим школьника хочу напомнить, что в ПДД прямо пр... Я раскрою твою недооформленную чакру. В ПДД так же написано "4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен."
22:10:13 21-03-2025
Гость (21:31:23 21-03-2025) Я раскрою твою недооформленную чакру. В ПДД так же написано ... А я твою (чакру) переоформленную. Виноват будет водитель. ОК?? А про ПДД все верно.
22:17:22 21-03-2025
Гость (21:31:23 21-03-2025) Я раскрою твою недооформленную чакру. В ПДД так же написано ... Так чакрами и занимайтесь. Про ПДД все так вот только пешик может быть слепой, глухой и тд и если он идет по нерегулируемому ПП его обязаны пропустить. 99% виноват будет водитель ТС, 1% если дакажут, что пешик вылетел из слепой зоны и водитель не имел возможности остановиться. Чакры закрываются.
13:03:36 22-03-2025
Гость (21:31:23 21-03-2025) Я раскрою твою недооформленную чакру. В ПДД так же написано ... Может еще подскажешь методику, по которой нужно оценивать? С чего ты взял, что пешеход не оценил? Вот самый тупой комментарий водятла. Запомни, умник, пешеход может быть недееспособным, больным, глухим , слепым и т.д. Он не сдает на права пешехода. А вот водитель сдает на права, проходит медкомиссию и за все отвечает.
16:12:00 22-03-2025
Гость (13:03:36 22-03-2025) Может еще подскажешь методику, по которой нужно оценивать? С... Им не понять, выше написано про пешего, слепой, глухой и тд. А водила не слепой не глухой, даже не бухой быть должен.
06:55:55 23-03-2025
гость (16:12:00 22-03-2025) Им не понять, выше написано про пешего, слепой, глухой и тд... Чудо, ты вот прям реально думаешь, что тебе кто-то что-то должен? И глухие и слепые и бухие ездят. И личная безопасность пешехода, в первую очередь, дело пешехода. А те, кто не в состоянии этого понять покатаются на капоте рано или поздно.
07:05:07 22-03-2025
Гость (20:25:22 21-03-2025) Всем обвиняющим школьника хочу напомнить, что в ПДД прямо пр... если пешик жив остался,водитель так и поступил,едь машина хотя бы сорокет,от него мокрое место бы осталось.
16:17:35 22-03-2025
Гость (07:05:07 22-03-2025) если пешик жив остался,водитель так и поступил,едь машина хо... Серьезно, а ничего что через машину перелетают, на капот закидывает, в сторону отлетают и живые остаются и на больших скоростях. А если под грузовик, под колесо то и 10 км за глаза.