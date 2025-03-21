В Барнауле женщина сбила 14-летнего подростка на пешеходном переходе

Пострадавшего увезли в больницу

21 марта 2025, 14:10, ИА Амител

ДТП на ул. Солнечная Поляна / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на ул. Солнечная Поляна женщина наехала на подростка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщает "В курсе 22" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Известно, что 71-летняя женщина за рулем легкового автомобиля Mitsubishi Outlander наехала на 14-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 1.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.