В Барнауле женщина скидывала с моста снег на машины
Всё произошедшее попало на видео
18 февраля 2023, 20:45, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле пожилая женщина скидывала снег с моста на проезжающие под ним машины, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, горожанку он снял на развязке Малахова – Павловский тракт. Житель краевой столицы предположил, что пенсионерка занимается этим от скуки.
"Нечего бабушке делать, идёт по мосту и снег пинает на машины", – написал он.
Ранее в Барнауле водитель не справился с управлением и въехал в сугроб возле входа в здание правительства Алтайского края.
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