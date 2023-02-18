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В Барнауле женщина скидывала с моста снег на машины

Всё произошедшее попало на видео

18 февраля 2023, 20:45, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле пожилая женщина скидывала снег с моста на проезжающие под ним машины, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, горожанку он снял на развязке Малахова – Павловский тракт. Житель краевой столицы предположил, что пенсионерка занимается этим от скуки.

"Нечего бабушке делать, идёт по мосту и снег пинает на машины", – написал он.

Ранее в Барнауле водитель не справился с управлением и въехал в сугроб возле входа в здание правительства Алтайского края.

Комментарии 2

  • Так если снег везде чистить, то нечего станет скидывать. Бабушки совсем от скуки загнутся.
    18 февраля, Гость   Ответить
  • шапокляк наверное, идёт с дня рождения крыски лариски!
    19 февраля, Гость   Ответить
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