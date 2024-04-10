В Барнауле женщина за рулем Mercedes-Benz сбила человека на пешеходном переходе

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь

10 апреля 2024, 21:34, ИА Амител

Авария в Барнауле / Фото: скриншот из видео Barnaul 22

В Барнауле 38-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz сбила человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Авария произошла в районе дома № 158 на улице Малахова. Инцидент произошел, когда женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы, однако госпитализация ей не потребовалась. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося и выясняют обстоятельства инцидента.