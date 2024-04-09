Число погибших в ДТП под Рязанью выросло до семи

По факту аварии возбуждено уголовное дело

09 апреля 2024, 19:37, ИА Амител

ДТП в Рязанской области / Фото: t.me/umvd62

Число погибших в результате ДТП в Рязанской области с участием "Мазды" и КамАЗа возросло до семи, сообщили в региональном УМВД.

Тело еще одной жертвы аварии нашли на месте происшествия.

"В ходе разбора и проведения следственных действий на месте трагического ДТП в Шиловском районе Рязанской области обнаружено тело мужчины – седьмого погибшего – на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Авария случилась утром 9 апреля на трассе М-5 "Урал". Все погибшие находились в иномарке. Возбуждено уголовное дело.