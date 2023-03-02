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В Барнауле женщине грозит штраф из-за дочери, принявшей участие в акции против СВО

В годовщину начала спецоперации девочка оставила на Аллее Славы "мемориал", а позднее её нашли по камерам

02 марта 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительницу Алтайского края обвинили в неисполнении родительских обязанностей из-за того, что её 15-летняя дочь приняла участие в акции против специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости"

В годовщину начала СВО во многих городах появились импровизированные мемориалы в память о погибших на Украине. Один такой был и в Барнауле. Полиция стала искать авторов инсталляции и по камерам вышла на 15-летнюю школьницу. Как рассказала силовикам девочка, так она хотела выразить свою антивоенную позицию, а саму идею нашла в Сети у признанного экстремистским сообщества.

В итоге полицейские изъяли у восьмиклассницы телефон и компьютер – в них собираются искать экстремистские материалы. Привлечь ребёнка по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) не могут, а поэтому административный протокол составили на её мать – за неисполнение родительских обязанностей по статье 5.35 КоАП РФ. По этой статье женщине грозит штраф.

Комментарии 74

  • Это уже за пределами всякого разумного смысла! И ведь на это тратится время большого количества силовиков, платится зарплата, превышающая в разы зарплаты тех, кого они стремятся репрессировать. За это они выйдут на пенсию в 40 лет, которая тоже будет в разы выше обычной.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Правильно сделали. А мать пускай призадуматься, чтобы купить своей луре малолетней кнопочный телефон только для звонков. Если щенками не заниматься с малолетства, то вырастут в опасных преступников и сядут на реальные сроки. Малолетка пускай в школе просвещается, а не нацистов поминает. Собаки, подобные им, не достойны памяти. Так надо со всеми свободомыслящих и поступать, иначе не понимают.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тебя тоже надо оштрафовать за приверженство фашистскому режиму, но дать реальный срок, чтобы подумал (а), кто твой друг, а кто враг. Раньше надо было против войны выступать, когда мирное население Луганска и Донбасса убивали ваши хвалебные "несчастные" украинские нацисты. А немцев в период ВОВ ты тоже с 15 - летней девчонкой защищать и поминать будешь? К стенке Вас, чтобы другие боялись. Сильно с Вами по-доброму власть обходится
    02 марта, Гость   Ответить
  • Если щенками не заниматься с малолетства... Собаки, подобные им... ***** Откуда такая звериная ненависть и дьявольская злоба у "антифашистов"? Впрочем, было уже такое в истории. В 30 - 40 годы прошлого века в Германии.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Откуда такая звериная ненависть и дьявольская злоба.... От желания поиметь свои 33 серебрянника
    02 марта, Гость   Ответить
  • Впрочем, было уже такое в истории. --- В 1968 году были протесты против войны США во Вьетнаме. "Протесты в США и странах Западной Европы происходили на фоне стабильного экономического роста. Так, в США в 1961—1966 годы валовой национальный продукт рос примерно на 4—6 % в год." / Википедия
    02 марта, Гость   Ответить
  • Впрочем, было уже такое в истории. ====================теплое с мягким не путай. США вели преступные боевые действия на территории чужой страны, которые массово сопровождались военными преступлениями против мирного населения. И антивоенные митинги были оправданы целиком и полностью. Мы ведем СВО на наших исконно русских территориях, против как раз США и их прихлебателей, неонацизма и русофобии. Любой протест с осуждением СВО и поддержкой Украины - суть коллаборационизм и предательство. За это надо судить и наказывать, без вариантов. Хорошо, если ты по своей тупости не понимаешь очевидного и свои неумные мысли постишь тут. А вот если ты специально такое постишь, с целью дискредитировать СВО, то тебе тоже следует выписать штраф по новому законодательству.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Скорее всего такие настроения в семье. Поминать укронацистов - то же самое, что стрелять в спины нашим воинам.
    02 марта, Гость   Ответить
  • " Я люблю свою родину, вроде бы..."
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ребенок понимает, что убивать плохо.... только властьпридержащие за штраф, пенсию пораньше , форму готовы будущее отобрать и в нищету загнать.
    02 марта, Гость   Ответить
  • вроде бы..." - прочь сомнения! заставят!
    02 марта, Гость   Ответить
  • Матери штраф, отца мобилизировать, девочку на исправительные работы до окончания СВО
    02 марта, Гость   Ответить
  • Поминать укронацистов ***** Тут сразу возникает вопрос - почему "нацизм" поддерживает практически весь мировой интернационал?
    02 марта, Гость   Ответить
  • почему "нацизм" поддерживает практически весь мировой интернационал?--так они и войну в Ираке все поддерживали, химическое оружие всё искали. Не в курсе нашли, нет ?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Тут сразу возникает вопрос... - а не возникает вопрос, почему весь "мировой интернационал" в вашем понимании, поддерживал Гитлера?
    02 марта, Гость   Ответить
  • почему "нацизм" поддерживает практически весь мировой интернационал? - ты, похоже, тоже поддерживаешь укронацизм?
    02 марта, Гость   Ответить
  • 1. Не думай. 2. Если думаешь — не говори. 3. Если думаешь и говоришь — не пиши. 4. Если думаешь, говоришь, пишешь — не подписывай. 5. Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь — не удивляйся.
    02 марта, Гость   Ответить
  • ты, похоже, тоже поддерживаешь укронацизм? ***** Тут опять же возникает вопрос - почему "укронацизмом" с той стороны командуют граждане израиля, а с нашей "русским интернационализмом" - тоже кукловодят всё те же граждане израиля.
    02 марта, Гость   Ответить
  • а не возникает вопрос, почему весь "мировой интернационал" в вашем понимании, поддерживал Гитлера? ***** Очень интересный вопрос! Как и то, почему до сих пор закрыты наши архивы по этой теме. Но уже ни для кого не секрет, что на Западе уже полностью пересмотрены причины Второй Мировой.
    02 марта, Гость   Ответить
  • О, если западные правозащитники найдут деньги на штрафы для родителей, то дискредитацией могут заниматься их дети, ведь их привлечь к уголовке нельзя, а родителю только штраф, который за него заплатит запад
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ничо, ща бывшие участники СВО, демобилизовавшиеся и амнистированные, типа того, который судью гантелей забил, переквалифицируются, научатся. И придут к детям рассказывать, как надо Родину любить. И все будет отлично.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Не стоит считать всех украинцев нацистами. Это часть пропаганды , в новостях в основном говорят украинские националисты обстреляли и т.д. Всё это для обезличивание врага, абсолютно не новый приём. И не стоит питать иллюзий , что нам говорят всю правду. Она очень тщательно фильтруется. Что касается гибели мирного населения, то цифры до начала СВО и спустя год это просто катастрофа, но говорить об этом тоже нельзя.
    02 марта, Гость   Ответить
  • мемориалы в память о погибших на Украине --- тут косяк только в том, что мемориал предложен экстремистским пробандеровским сайтом. А если бы мемориал был в память погибших на Украине от рук бандеровцев, как например, Аллея Славы в Донецке, где похоронены погибшие от рук бандеровцев дети, то это была бы хорошая антивоенная позиция. Девочки читают пробандеровские сайты и в связи с недостаточно окрепшим интеллектом не могут понять ложь
    02 марта, Гость   Ответить
  • Живём в искажённой реальности.
    02 марта, Гость   Ответить
  • А разве на Украине кого-то убивали "за русскость" до того, как там появился наемник Гиркин со своей компанией? А все их перевороты и майданы - лишь межмафиозные разборки их олигархата из всё тех же граждан израиля. Но наш олигархат точно такой же по своему "антифашистскому" составу, прое говоря, всё те же граждане израиля.
    02 марта, Гость   Ответить
  • С 15-летними бороться, это вам не Бахмут брать. Это намного проще!
    02 марта, Гость   Ответить
  • Этот урок, для девочки будет на всю жизнь, что она права.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Я прочитал что "мемориал" был погибшим на Украине. Но нигде не написано ,что речь не идёт о мирном населении Донбаса, или о русских солдатах. По-моему быть против того чтобы на Украине гибли граждане нашей страны и мирное население вполне хороший мотив. Ведь быть против войны это не плохо. Приведу аналогию из медицины. Когда у человека гангрена и ему отрезают ногу - это вынужденная мера, которая в общем приносит пользу, позволяет человеку выжить. Но сам по себе факт отрезания ноги не очень хорошая новость.
    02 марта, Гость   Ответить
  • А разве на Украине кого-то убивали "за русскость" - ты не поверишь, убивали. Очень многих. Ты и сам можешь найти все это в интернете, но у тебя установка такая, бандеровская. Это все из типовой методички ЦИПСО.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Прямо засилие бандеровцев в комментариях. Почему никто не фильтрует?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Почему никто не фильтрует? - Серж в отгуле. А Вам то что? не нравится не читайте.
    02 марта, Гость   Ответить
  • ты не поверишь, убивали. Очень многих. Ты и сам можешь найти все это в интернете **** Убивали в Днепропетровске, когда русские и украинцы протестовали там против строительства синагоги "золотая роза" и превращения города в еврейскую столицу Украины - "небесный иерусалим" "новой хазарии". Но и русских, и украинцев убивали бейтаровцы - так называемые жидобандеровцы - всё те же граждане израиля, действующие так испокон веков ради своей ветхозаветной цели - "Должен остаться один народ".
    02 марта, Гость   Ответить
  • Так СВО и началось, чтобы убийство мирных жителей Донбасса закончить. Но войну можно закончить двумя способами, заставить врага сдаться или сдаться врагу. Девочка предложила второй вариант
    02 марта, Гость   Ответить
  • это вам не Бахмут брать --- неприятный намек
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а что сам не здесь в зоне СВО?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Но войну можно закончить - какую войну? Не хотите штраф или там срок? У нас СВО.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, все правильно, сделали. Что только этих детей в головах, лучше бы не в интернете сидели, а книжки читали
    02 марта, Гость   Ответить
  • Скатились в новый 1937 год. Архипелаг ГУЛАГ.
    02 марта, Гость   Ответить
  • У нас СВО --- Это у нас, а у них война. Надо их войну заканчивать. Которую они 9 лет уже ведут
    02 марта, Гость   Ответить
  • После 1937 войну выиграли
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, все правильно, сделали. ============= Гость, если ты, как жираф голову в песке держишь, то дети в интернете ищут правду
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, у силовиков зарплата и пенсия в разы выше?))) Ну рассмешил))) не вводи смуту! Или ты украинский агент?))
    02 марта, Гость   Ответить
  • в интернете ищут правду - совсем с глузду съехал? В интернете самая помойка лжи и фальсификаций. Вот дети и хлебают, полной ложкой.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Украина уже лет 30 в 1937 живет. Там кто неправильно говорит и сидят, и умерли. Западу это нравится
    02 марта, Гость   Ответить
  • дети в интернете ищут правду --- можно еще в мусорном баке поискать. Или за забором, где крупно написана вся правда
    02 марта, Гость   Ответить
  • В интернете самая помойка лжи и фальсификаций. - если ты, мил человек, не научился фильтровать и оценивать информацию, то кто ж тебе злобный Буратино. Продолжай искать в интернете кашпировского, чумака и михалкова.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ну, Михалков-то вас хорошо гоняет, бесов. Смотри чаще Бесогон, мож поумнеешь.
    02 марта, Гость   Ответить
  • не научился фильтровать и оценивать информацию - ага, дети прям научились фильтровать. Нахлебаются такой "правды" - потом идут жечь военкоматы, поминать укронацистов. А потом стрелять в спины нашим воинам.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ну, Михалков-то вас хорошо гоняет, бесов. Смотри чаще Бесогон, мож поумнеешь. - ч.т.д.
    02 марта, Гость   Ответить
  • не научился фильтровать и оценивать информацию --- так в этом и проблема этой девочки. И еще многих, с мозгами, как у этой девочки. Конечно, и в интернете есть правда, но и фекалий очень много
    02 марта, Гость   Ответить
  • Чтобы фильтровать инфу, надо иметь фильтр в виде знаний. Например, знаний законов истории, развития общества, государства и права. В идеале, еще жизненный опыт, например, жизни в 90-х, когда были прекрасные отношения с США. Если такого фильтра нет, шансов отличить ложь от правды нет
    02 марта, Гость   Ответить
  • так в этом и проблема этой девочки. И еще многих, с мозгами, как у этой девочки - угу. Если кто имеет другое мнение - это проблема, правда? Мозги, понимаешь, не те завезли. Не скрепные. Не то что у вас. У вас все ок, вы-то точно знаете, где она, правда.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Если кто имеет другое мнение - это проблема, правда? --- Если мнение просто тупое, но закон не нарушает, это не проблема. Это проблема самого тупня. Но если мнение помимо тупости еще нарушает закон, то это тоже проблема тупня, но уже другой уровень. За базар придется ответить. На Украине же отвечают. И в США. Теперь и у нас
    02 марта, Гость   Ответить
  • Если мнение просто тупое -- А если умное мнение нарушает закон?
    02 марта, Гость   Ответить
  • - А если умное мнение нарушает закон? - а так не бывает))) Вы что, у нас самые умные законы в мире - например, закон о просветительской деятельности. Это он просто пока никому не уперся, а там такие перспективы для как минимум штрафов - ух. Или закон, который хотят внести - о русофобии. Или...
    02 марта, Гость   Ответить
  • А если умное мнение нарушает закон? --- Это еще хуже, это сознательный преступник. Но большинство наших нарушителей это не касается. Сознательно нарушают российские законы умные управленцы, действующие в пользу своих государств. А работать на стороне мечтающих уничтожения России, желательно с ее распадом, наши граждане могут только по тупости
    02 марта, Гость   Ответить
  • В 90-е были умные законы, страна чуть не исчезла
    02 марта, Гость   Ответить
  • Но большинство наших нарушителей это не касается. - Какая отеческая печаль о несознательных... Вы только это, в трудах ваших не забудьте, что бывает и так - "посетитель кофе-бара «Флагман» в Новомосковске Тульской области пожаловался на диджея, включившего во время трансляции обращения Путина на фоне военных песню «Новый год» украинской группы «Потап и Настя». Посетитель снял это на видео и выложил в сеть. Суд посчитал, что таким образом диджей «подрывал доверие к проведению <…> решения Президента Российской Федерации от 24.02.2022 на проведение специальной военной операции по защите мирного населения - граждан ДНР и ЛНР». Посетителю бара, который выложил запись, тоже вменили дискредитацию ВС РФ с наложением штрафа в 45 тысяч рублей."
    02 марта, Гость   Ответить
  • "Но большинство наших нарушителей это не касается. - Какая отеческая печаль о несознательных... Вы только это, в трудах ваших не забудьте, что бывает и так - "посетитель кофе-бара «Флагман» в Новомосковске Тульской области пожаловался на диджея, включившего во время трансляции обращения Путина на фоне военных песню «Новый год» украинской группы «Потап и Настя». Посетитель снял это на видео и выложил в сеть. Суд посчитал, что таким образом диджей «подрывал доверие к проведению <…> решения Президента Российской Федерации от 24.02.2022 на проведение специальной военной операции по защите мирного населения - граждан ДНР и ЛНР». Посетителю бара, который выложил запись, тоже вменили дискредитацию ВС РФ с наложением штрафа в 45 тысяч рублей." Смешно. Я чемпионат России по гимнастике художественной смотрел на днях. Там девочка под песню Монатика Димы выступала.( А ему если въезд на РФ запрещен на 50 лет за дискредетацию - признан бандеровцем. а раньше радовал россиян до 24.02.2002 (в том числе ни на протяжении 8 лет с 2014 г песнями как и Лобода. Барских,Брежнева, Меладзе и прочие бандеровцы).
    02 марта, Гость   Ответить
  • посетитель кофе-бара «Флагман» --- да уж... А зачем в БАРЕ трансляцию включили?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Молодежь отупела и разленилась, не уважает заветы отцов, предается праздности, не приносит жертв богам и скоро забудет клинопись.
    02 марта, Гость   Ответить
  • В интернете самая помойка лжи и фальсификаций. - А вот на первом и втором канале самая правда!!! Отключить тырнеты! всех заставить смотреть зомбоящик!
    02 марта, Гость   Ответить
  • Молодежь отупела и разленилась, не уважает заветы отцов, предается праздности, не приносит жертв богам и скоро забудет клинопись. --- В принципе, как и предсказывалось. Апокалепсис называется
    02 марта, Гость   Ответить
  • А зачем в БАРЕ трансляцию включили? --- Вот и у суда был такой же вопрос наверное
    02 марта, Гость   Ответить
  • А вот на первом и втором канале самая правда!!! -- Ложь, как и правда, есть везде, ума не хватает их отличить. Не у всех есть знания законов истории, развития общества, государства и права, и опыт жизни в 90-х, когда были прекрасные отношения с США. Очень помогает отличить ложь
    02 марта, Гость   Ответить
  • Отключить тырнеты! всех заставить смотреть зомбоящик! --- Зомбосайты для этого и создавали, чтобы их отключить было нереально. В тыренете тоже правда есть, если мозгов хватает понять, где она
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, очнись! Пока сепаратисты - Захарченко и Пушилин - не захватили власть в 14 году, все было спокойно! Посмотрел бы я на реакцию Путина, если бы Алтай заявил об отделении от России. Барнаул бы лежал в руинах.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, очнись! Пока 21 марта 2014 года не произошел на Украине госпереворот, не было никаких сепаратистов. Посмотрел бы я на реакцию Байдена, если бы его скинули силовым путем
    02 марта, Гость   Ответить
  • "Пока сепаратисты - Захарченко и Пушилин - не захватили власть в 14 году, все было спокойно." - бандеровец, а людей в Одессе вы сожгли до этого, до Донбасса. Хватит врать здесь. Давай ещё и про Крым скажи, что и там "власть захватили". Статья тебе точно корячится уже.
    02 марта, Гость   Ответить
  • В какой статье Конституции РФ, в каких законах записано, что нельзя критиковать решения и действия государства? Выполнять законы граждане обязаны, но имеют право требовать их изменения или отмены. Источником власти в РФ являются граждане РФ.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, правильно
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, смело!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость.. прощай(
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, самый умный! Почему не в госдуме?
    03 марта, Гость   Ответить
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