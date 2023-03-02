В Барнауле женщине грозит штраф из-за дочери, принявшей участие в акции против СВО

В годовщину начала спецоперации девочка оставила на Аллее Славы "мемориал", а позднее её нашли по камерам

02 марта 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительницу Алтайского края обвинили в неисполнении родительских обязанностей из-за того, что её 15-летняя дочь приняла участие в акции против специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

В годовщину начала СВО во многих городах появились импровизированные мемориалы в память о погибших на Украине. Один такой был и в Барнауле. Полиция стала искать авторов инсталляции и по камерам вышла на 15-летнюю школьницу. Как рассказала силовикам девочка, так она хотела выразить свою антивоенную позицию, а саму идею нашла в Сети у признанного экстремистским сообщества.

В итоге полицейские изъяли у восьмиклассницы телефон и компьютер – в них собираются искать экстремистские материалы. Привлечь ребёнка по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) не могут, а поэтому административный протокол составили на её мать – за неисполнение родительских обязанностей по статье 5.35 КоАП РФ. По этой статье женщине грозит штраф.