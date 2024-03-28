В Барнауле женщину арестовали на 10 суток за неуплату алиментов двум дочкам
Она пыталась избежать обязанностей по выплате алиментов и скрывалась от приставов
28 марта 2024, 13:13, ИА Амител
В Алтайском крае женщину арестовали на 10 суток за неуплату алиментов на содержание двух дочерей, 13 и 16 лет, сообщает региональная ФССП.
"Женщина была лишена родительских прав и пыталась избежать обязанностей по выплате алиментов. Не заботилась о детях, материально помощь не оказывала, официально трудоустроена не была, от службы судебных приставов скрывалась", - рассказали в ведомстве.
Приставы разыскали женщину, доставили в отделение судебных приставов и составили административный протокол. Суд признал ее виновной и арестовал на 10 суток.
"В случае повторного нарушения закона, гражданке грозит уголовная ответственность", - добавили в ФССП.
13:25:31 28-03-2024
Хорошая новость
14:39:08 28-03-2024
Ей срочно надо залететь.