В Барнауле женщины чаще мужчин вынуждены соблюдать в жару офисный дресс-код
Чаще всего придерживаются корпоративного стиля одежды секретари
19 июля 2024, 10:40, ИА Амител
Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди представителей компаний в Барнауле с целью выяснить, разрешают ли им отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды.
"69% работодателей в Барнауле разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды", – говорится в исследовании.
Социологи также выяснили, что соблюдать офисный дресс-код летом женщины вынуждены чаще мужчин.
Чаще всего придерживаются корпоративного стиля одежды даже в жару секретари и ассистенты руководителей компаний, эйчары, юристы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, банковские специалисты.
Время проведения: 1-16 июля 2024 года.
11:25:13 19-07-2024
Да, конечно. Вы это заводчанам расскажите, что в жару можно в майке, шортах и шлепанцах работать. Инженер по охране труда быстро на место поставит.
11:27:12 19-07-2024
А еще они в стрингах ходят. Или вообще без белья.
11:54:22 19-07-2024
Гость (11:27:12 19-07-2024) А еще они в стрингах ходят. Или вообще без белья.... дельно. надуть может.
11:40:20 19-07-2024
А у секретарей какая зарплата? Им на дрес-код хватает?
16:22:11 19-07-2024
Придумали для себя сложности, теперь ищут решение.
10:14:30 20-07-2024
Господи прости-дресс-код, айчары, менеджеры, провайдеры...... совсем русский язык забыли.