НОВОСТИОбщество

В Барнауле женщины чаще мужчин вынуждены соблюдать в жару офисный дресс-код

Чаще всего придерживаются корпоративного стиля одежды секретари

19 июля 2024, 10:40, ИА Амител

Женщина на работе / Фото: unsplash.com
Женщина на работе / Фото: unsplash.com

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди представителей компаний в Барнауле с целью выяснить, разрешают ли им отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды.

"69% работодателей в Барнауле разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды", – говорится в исследовании.

Социологи также выяснили, что соблюдать офисный дресс-код летом женщины вынуждены чаще мужчин.

Чаще всего придерживаются корпоративного стиля одежды даже в жару секретари и ассистенты руководителей компаний, эйчары, юристы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, банковские специалисты.

Время проведения: 1-16 июля 2024 года.

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

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Комментарии 6

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Гость

11:25:13 19-07-2024

Да, конечно. Вы это заводчанам расскажите, что в жару можно в майке, шортах и шлепанцах работать. Инженер по охране труда быстро на место поставит.

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Гость

11:27:12 19-07-2024

А еще они в стрингах ходят. Или вообще без белья.

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Мусик

11:54:22 19-07-2024

Гость (11:27:12 19-07-2024) А еще они в стрингах ходят. Или вообще без белья.... дельно. надуть может.

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Гость

11:40:20 19-07-2024

А у секретарей какая зарплата? Им на дрес-код хватает?

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Гость

16:22:11 19-07-2024

Придумали для себя сложности, теперь ищут решение.

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Гость Я

10:14:30 20-07-2024

Господи прости-дресс-код, айчары, менеджеры, провайдеры...... совсем русский язык забыли.

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