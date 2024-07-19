В Барнауле женщины чаще мужчин вынуждены соблюдать в жару офисный дресс-код

Чаще всего придерживаются корпоративного стиля одежды секретари

19 июля 2024, 10:40, ИА Амител

Женщина на работе / Фото: unsplash.com

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди представителей компаний в Барнауле с целью выяснить, разрешают ли им отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды.

"69% работодателей в Барнауле разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды", – говорится в исследовании.

Социологи также выяснили, что соблюдать офисный дресс-код летом женщины вынуждены чаще мужчин.

Чаще всего придерживаются корпоративного стиля одежды даже в жару секретари и ассистенты руководителей компаний, эйчары, юристы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, банковские специалисты.

Время проведения: 1-16 июля 2024 года.