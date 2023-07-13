Могут ли работники рассчитывать на сокращенный день во время аномальной жары?

Эксперт рассказал, как должен меняться рабочий день из-за жары

13 июля 2023, 12:55, ИА Амител

Жара в Барнауле/ Фото: amic.ru

Барнаул снова захватила изнурительная жара. В это время лучше всего приятно проводить время на пляже и отдыхать, но многие люди должны работать в душных офисах. И часто даже без кондиционера. Эксперт по трудовому праву, юрист онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru Татьяна Нечаева рассказала порталу, при какой температуре позволяется работать без ограничений и может ли сотрудник рассчитывать на короткий день из-за жары.

В какую температуру можно работать?

По ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить работнику условия труда, которые соответствуют государственным нормам охраны труда. По утвержденным главным санитарным врачом РФ требованиям оптимальная температура для работы в офисе должна быть на уровне +22–24 градуса по Цельсию в холодное время года и +23–25 градусов в теплое. По СанПиНу спокойно работать в офисе можно, когда температура в помещении не превышает +28 градусов.

А если температура выше, что делает работодатель?

До марта 2021 года, если работодатель не мог обеспечить подходящие условия, он должен был сокращать рабочее время при повышении температуры до +29 градусов по Цельсию на два часа, а при температуре от +35,5 градусов по Цельсию — на четыре часа. Однако по новому постановлению СанПиН 1.2.3685-21, работодатель предоставляет сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы или отстраняет их от работы с сохранением 2/3 от среднего заработка. Тем не менее, Роспотребнадзор оставляет для работодателей и рекомендацию сокращать рабочий день в условиях некомфортной температуры.

Куда жаловаться, если работодатель не соблюдает требования?

Сперва рекомендуется поговорить с руководством и изложить свою жалобу на жару, ведь есть вероятность, что руководство не обращало внимания на проблему. Если же начальство на устные претензии не реагирует, надо предоставить претензии в письменном виде.

Когда работодатель бездействует и после письменной жалобы, стоит пожаловаться в государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор, которые контролируют выполнение требований по охране труда и соблюдение санитарных норм. Жалобу можно подать на почту этих организаций.

"Согласно Конституции, в случае нарушения своих прав граждане России вправе обращаться в любые органы власти. Нередко пострадавшие работники действительно пишут жалобы во все возможные инстанции — вплоть до обращений к президенту. Даже если вероятность получить позитивный ответ стремится к нулю, в этом есть практический смысл — напор работника может произвести впечатление на работодателя и склонить того к урегулированию спора", — отметила Татьяна Нечаева.

Должен ли быть кондиционер на рабочем месте?

Нет. Работодатель должен обеспечить комфортные условия труда на работе, но про обязанность устанавливать кондиционер в нормативах ничего не говорится.

Какие правила надо соблюдать в жару?

МЧС рекомендует как можно меньше находиться на жаре, не оставлять детей и животных в припаркованных машинах, соблюдать питьевой режим, избегать сладких и алкогольных напитков, носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей, а также головной убор. Кроме того, рекомендуется быть крайне осмотрительными при отдыхе на воде и отдыхать только на официальных пляжах.