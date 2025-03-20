В Барнауле женщины чаще жалуются на сексуальную агрессию на работе, чем мужчины

Молодые люди в возрасте до 34 лет чаще рассказывают о неподобающем поведении

20 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Флирт на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 6% жителей, имеющих опыт работы, сталкивались с харассментом со стороны руководства и коллег, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"6% барнаульцев сталкивались с харассментом со стороны руководства, 11% – со стороны коллег", – говорится в исследовании.

Женщины подвергаются сексуальной агрессии чаще: 9% жалуются на домогательства со стороны начальства, 17% – со стороны сослуживцев. Среди мужчин эти показатели ниже: 4 и 6% соответственно.

Отмечается, что именно молодые люди в возрасте до 34 лет чаще рассказывают о неподобающем поведении (10% – со стороны руководства, 16% – со стороны коллег).

"В 3% компаний существуют формальные процедуры для предотвращения и расследования случаев харассмента, и эта ситуация остается практически неизменной на протяжении последних двух лет", – подчеркнули аналитики.

Опрос проведен с 10 по 18 марта 2025 года среди представителей экономически активного населения с опытом работы.