В Барнауле женщины чаще жалуются на сексуальную агрессию на работе, чем мужчины
Молодые люди в возрасте до 34 лет чаще рассказывают о неподобающем поведении
20 марта 2025, 18:30, ИА Амител
В Барнауле 6% жителей, имеющих опыт работы, сталкивались с харассментом со стороны руководства и коллег, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"6% барнаульцев сталкивались с харассментом со стороны руководства, 11% – со стороны коллег", – говорится в исследовании.
Женщины подвергаются сексуальной агрессии чаще: 9% жалуются на домогательства со стороны начальства, 17% – со стороны сослуживцев. Среди мужчин эти показатели ниже: 4 и 6% соответственно.
Отмечается, что именно молодые люди в возрасте до 34 лет чаще рассказывают о неподобающем поведении (10% – со стороны руководства, 16% – со стороны коллег).
"В 3% компаний существуют формальные процедуры для предотвращения и расследования случаев харассмента, и эта ситуация остается практически неизменной на протяжении последних двух лет", – подчеркнули аналитики.
Опрос проведен с 10 по 18 марта 2025 года среди представителей экономически активного населения с опытом работы.
19:02:09 20-03-2025
За такие штуки морду бить надо
19:31:44 20-03-2025
Первый раз слышу. Кто брешет, сами барышни или СМИ?
21:28:58 20-03-2025
Во-первых, не нашлось, что ли, русского эквивалента иноземному словечку "харассмент"?
Во-вторых, дамы для того и созданы природой, чтобы своим изяществом возбуждать гораздо более пылкое влечение к себе, чем это дано и предписано их несравнимо менее эталонным половинкам!
06:33:42 21-03-2025
Гость (21:28:58 20-03-2025) Во-первых, не нашлось, что ли, русского эквивалента иноземно... Поделитесь этим эквивалентным словом
09:40:45 21-03-2025
Пузырек (06:33:42 21-03-2025) Поделитесь этим эквивалентным словом... домогательство
06:43:05 21-03-2025
Гость (21:28:58 20-03-2025) Во-первых, не нашлось, что ли, русского эквивалента иноземно... да мало ли какое влечение у вас вызывает коллега. Но щупать за разные части тела и шлепать пониже спины вам никто разрешения не давал!!! про сальные шуточки вообще промолчим
07:39:08 21-03-2025
Гость (06:43:05 21-03-2025) да мало ли какое влечение у вас вызывает коллега. Но щупать ...
обычно так говорят страшилки, на которых и внимания-то никто не обращает.
23:15:41 20-03-2025
Как удивительно! - Нет
09:24:26 21-03-2025
Введите штраф озаботам и конфискацию имущества в пользу жертвы, тогда проблема отпадёт. Проявляет активность озабот, жертва идёт к операм, те ставят слежку камеры микрофон и вуаля.