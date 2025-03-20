НОВОСТИОбщество

В Барнауле женщины чаще жалуются на сексуальную агрессию на работе, чем мужчины

Молодые люди в возрасте до 34 лет чаще рассказывают о неподобающем поведении

20 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Флирт на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Флирт на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 6% жителей, имеющих опыт работы, сталкивались с харассментом со стороны руководства и коллег, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"6% барнаульцев сталкивались с харассментом со стороны руководства, 11% – со стороны коллег", – говорится в исследовании.

Женщины подвергаются сексуальной агрессии чаще: 9% жалуются на домогательства со стороны начальства, 17% – со стороны сослуживцев. Среди мужчин эти показатели ниже: 4 и 6% соответственно.

Отмечается, что именно молодые люди в возрасте до 34 лет чаще рассказывают о неподобающем поведении (10% – со стороны руководства, 16% – со стороны коллег).

"В 3% компаний существуют формальные процедуры для предотвращения и расследования случаев харассмента, и эта ситуация остается практически неизменной на протяжении последних двух лет", – подчеркнули аналитики.

Опрос проведен с 10 по 18 марта 2025 года среди представителей экономически активного населения с опытом работы.

Начальник ругает подчиненных / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Каждый второй барнаулец слышит от руководителя нецензурные выражения

Такая лексика чаще распространена в мужских коллективах
НОВОСТИОбщество
Барнаул Работа опросы

Комментарии 9

Avatar Picture
.

19:02:09 20-03-2025

За такие штуки морду бить надо

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:44 20-03-2025

Первый раз слышу. Кто брешет, сами барышни или СМИ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:28:58 20-03-2025

Во-первых, не нашлось, что ли, русского эквивалента иноземному словечку "харассмент"?
Во-вторых, дамы для того и созданы природой, чтобы своим изяществом возбуждать гораздо более пылкое влечение к себе, чем это дано и предписано их несравнимо менее эталонным половинкам!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

06:33:42 21-03-2025

Гость (21:28:58 20-03-2025) Во-первых, не нашлось, что ли, русского эквивалента иноземно... Поделитесь этим эквивалентным словом

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимопроходил

09:40:45 21-03-2025

Пузырек (06:33:42 21-03-2025) Поделитесь этим эквивалентным словом... домогательство

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:43:05 21-03-2025

Гость (21:28:58 20-03-2025) Во-первых, не нашлось, что ли, русского эквивалента иноземно... да мало ли какое влечение у вас вызывает коллега. Но щупать за разные части тела и шлепать пониже спины вам никто разрешения не давал!!! про сальные шуточки вообще промолчим

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:39:08 21-03-2025

Гость (06:43:05 21-03-2025) да мало ли какое влечение у вас вызывает коллега. Но щупать ...
обычно так говорят страшилки, на которых и внимания-то никто не обращает.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

23:15:41 20-03-2025

Как удивительно! - Нет

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:26 21-03-2025

Введите штраф озаботам и конфискацию имущества в пользу жертвы, тогда проблема отпадёт. Проявляет активность озабот, жертва идёт к операм, те ставят слежку камеры микрофон и вуаля.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров