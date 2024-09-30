В Барнауле женщины реже проявляют инициативу в любви и браке
Лишь 14% женщин рассказали, что сами пригласили на свидание своего мужчину
30 сентября 2024, 15:36, ИА Амител
В Барнауле мужчины чаще проявляют инициативу в начале отношений и чаще предлагают вступить в брак, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Инициативу в вопросах любви и брака чаще проявляют мужчины: по 66% рассказали, что первыми пригласили девушку на свидание, предложили встречаться, а затем – и вступить в брак. О том, что женщина сама пригласила их на первое свидание, рассказали 7% мужчин, что предложила встречаться – 10%, что форсировала свадьбу – 15%", – говорится в исследовании.
О том, что мужчина был инициатором первого свидания, рассказали 56% жительниц Барнаула, романтических отношений – также 56%, свадьбы – 63%.
Лишь 14% женщин рассказали, что сами пригласили на свидание своего мужчину, предложили встречаться – 13%, настояли на свадьбе – 21%.
Опрос проведен с 20 по 26 сентября среди представителей экономически активного населения Барнаула, состоящих в браке или отношениях.
15:50:17 30-09-2024
В общем бабы сношения не хотят.
08:58:00 01-10-2024
Гость (15:50:17 30-09-2024) В общем бабы сношения не хотят.... Пьют противозачаточные горстями, поэтому у них отпадает все желание в организме заниматься сексом. Природу не обманешь!
15:57:54 30-09-2024
ну и зачем эта статистика нам ?
16:42:51 30-09-2024
гость (15:57:54 30-09-2024) ну и зачем эта статистика нам ? ... Что бы баба ждала мужа с работы с чистой и готовой пилоткой
08:22:47 01-10-2024
Гость (16:42:51 30-09-2024) Что бы баба ждала мужа с работы с чистой и готовой пилотко...
С кастрюлей борща и котлетами с пюрехой.
16:01:41 30-09-2024
Ну вот и столько одиноких матерей и разводов, тоже надо головой думать и инициативу проявлять
16:24:09 30-09-2024
По жизни инициатива была за самцами, инициатива самок в природе довольно редкое явление.
16:39:13 30-09-2024
а потом ноют что никто замуж не берет, а уже за 40 и детей нет.
09:12:35 01-10-2024
сначала торопилась в загс, потом торопилась в суд на развод. И все сама. Все сама)))))
11:30:40 01-10-2024
- Почему я должен ласкать, обольщать, удивлять, поддерживать, не огорчать, быть чистоплотным, иметь чувство юмора, защищать, целовать, жертвовать собой, уступать, платить, доверять, подставлять плечо, заботиться, быть умнее, утешать, развлекать, быть романтичным, вести себя по-мужски, а она никому ничего не должна?! )))))))
15:32:02 01-10-2024
что форсировала свадьбу – 15%.Ну вот процент проницательных мужчин,остальные тупицы думают что это они так захотели))
16:11:37 01-10-2024
вызывать надо и прорабатывать