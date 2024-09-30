НОВОСТИОбщество

В Барнауле женщины реже проявляют инициативу в любви и браке

Лишь 14% женщин рассказали, что сами пригласили на свидание своего мужчину

30 сентября 2024, 15:36, ИА Амител

Романтические отношения / Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E
Романтические отношения / Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

В Барнауле мужчины чаще проявляют инициативу в начале отношений и чаще предлагают вступить в брак, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Инициативу в вопросах любви и брака чаще проявляют мужчины: по 66% рассказали, что первыми пригласили девушку на свидание, предложили встречаться, а затем – и вступить в брак. О том, что женщина сама пригласила их на первое свидание, рассказали 7% мужчин, что предложила встречаться – 10%, что форсировала свадьбу – 15%", – говорится в исследовании.

О том, что мужчина был инициатором первого свидания, рассказали 56% жительниц Барнаула, романтических отношений – также 56%, свадьбы – 63%.

Лишь 14% женщин рассказали, что сами пригласили на свидание своего мужчину, предложили встречаться – 13%, настояли на свадьбе – 21%.

Опрос проведен с 20 по 26 сентября среди представителей экономически активного населения Барнаула, состоящих в браке или отношениях.

Женщины отправляются в командировку / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E

В Барнауле больше всего командировки любят замужние женщины, имеющие детей

Среди мужчин командировки чаще всего нравятся холостым и бездетным
НОВОСТИОбщество
Барнаул мужчины и женщины опросы

Комментарии 12

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Гость

15:50:17 30-09-2024

В общем бабы сношения не хотят.

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Кекс

08:58:00 01-10-2024

Гость (15:50:17 30-09-2024) В общем бабы сношения не хотят.... Пьют противозачаточные горстями, поэтому у них отпадает все желание в организме заниматься сексом. Природу не обманешь!

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гость

15:57:54 30-09-2024

ну и зачем эта статистика нам ?

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Гость

16:42:51 30-09-2024

гость (15:57:54 30-09-2024) ну и зачем эта статистика нам ? ... Что бы баба ждала мужа с работы с чистой и готовой пилоткой

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Гость

08:22:47 01-10-2024

Гость (16:42:51 30-09-2024) Что бы баба ждала мужа с работы с чистой и готовой пилотко...
С кастрюлей борща и котлетами с пюрехой.

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Гость

16:01:41 30-09-2024

Ну вот и столько одиноких матерей и разводов, тоже надо головой думать и инициативу проявлять

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Гость

16:24:09 30-09-2024

По жизни инициатива была за самцами, инициатива самок в природе довольно редкое явление.

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Паша

16:39:13 30-09-2024

а потом ноют что никто замуж не берет, а уже за 40 и детей нет.

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Гость

09:12:35 01-10-2024

сначала торопилась в загс, потом торопилась в суд на развод. И все сама. Все сама)))))

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александр

11:30:40 01-10-2024

- Почему я должен ласкать, обольщать, удивлять, поддерживать, не огорчать, быть чистоплотным, иметь чувство юмора, защищать, целовать, жертвовать собой, уступать, платить, доверять, подставлять плечо, заботиться, быть умнее, утешать, развлекать, быть романтичным, вести себя по-мужски, а она никому ничего не должна?! )))))))

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Эрг Ноор

15:32:02 01-10-2024

что форсировала свадьбу – 15%.Ну вот процент проницательных мужчин,остальные тупицы думают что это они так захотели))

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Гость

16:11:37 01-10-2024

вызывать надо и прорабатывать

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