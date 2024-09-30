В Барнауле женщины реже проявляют инициативу в любви и браке

Лишь 14% женщин рассказали, что сами пригласили на свидание своего мужчину

30 сентября 2024, 15:36, ИА Амител

Романтические отношения / Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

В Барнауле мужчины чаще проявляют инициативу в начале отношений и чаще предлагают вступить в брак, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Инициативу в вопросах любви и брака чаще проявляют мужчины: по 66% рассказали, что первыми пригласили девушку на свидание, предложили встречаться, а затем – и вступить в брак. О том, что женщина сама пригласила их на первое свидание, рассказали 7% мужчин, что предложила встречаться – 10%, что форсировала свадьбу – 15%", – говорится в исследовании.

О том, что мужчина был инициатором первого свидания, рассказали 56% жительниц Барнаула, романтических отношений – также 56%, свадьбы – 63%.

Лишь 14% женщин рассказали, что сами пригласили на свидание своего мужчину, предложили встречаться – 13%, настояли на свадьбе – 21%.

Опрос проведен с 20 по 26 сентября среди представителей экономически активного населения Барнаула, состоящих в браке или отношениях.