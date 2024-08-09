В Барнауле жильцы заселились в новостройку с несуществующим адресом

Теперь люди столкнулись с проблемой: как быть с документами?

09 августа 2024, 10:00, ИА Амител

Ключи от жилья / Фото: unsplash.com

В Барнауле жители новостройки по адресу Челюскинцев, 80в к1 накануне рано утром неожиданно сменили адрес проживания на Челюскинцев, 80а, пишет "КП-Барнаул".

"При этом никаких уведомлений от управляющей компании собственники квартир не получали. Оказалось, что согласно кадастровой карте, дома с адресом Челюскинцев, 80в к1 не существует", - отмечает издание.

В управляющей компании пояснили, что адрес дома теперь соответствует адресу участка - Челюскинцев, 80а.

Теперь, как отмечает издание, жильцы столкнулись с проблемой: как быть с документами? Ведь и договоры купли-продажи оформлены на старый адрес, и люди прописаны в "несуществующем" доме.

В МФЦ попросили документ, что изменился адрес, только при его наличии можно получить актуальные документы, а также необходимо повторно оплатить госпошлину.