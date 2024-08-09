В Барнауле жильцы заселились в новостройку с несуществующим адресом
Теперь люди столкнулись с проблемой: как быть с документами?
09 августа 2024, 10:00, ИА Амител
В Барнауле жители новостройки по адресу Челюскинцев, 80в к1 накануне рано утром неожиданно сменили адрес проживания на Челюскинцев, 80а, пишет "КП-Барнаул".
"При этом никаких уведомлений от управляющей компании собственники квартир не получали. Оказалось, что согласно кадастровой карте, дома с адресом Челюскинцев, 80в к1 не существует", - отмечает издание.
В управляющей компании пояснили, что адрес дома теперь соответствует адресу участка - Челюскинцев, 80а.
Теперь, как отмечает издание, жильцы столкнулись с проблемой: как быть с документами? Ведь и договоры купли-продажи оформлены на старый адрес, и люди прописаны в "несуществующем" доме.
В МФЦ попросили документ, что изменился адрес, только при его наличии можно получить актуальные документы, а также необходимо повторно оплатить госпошлину.
"Жильцы сетуют на халатность управляющей компании, ведь решение о присвоении дому нового адреса было вынесено еще в мае, но оповестить об этом почему-то забыли", - пишет издание со ссылкой на жильцов.
10:03:08 09-08-2024
договор обнулить. хату отобрать. оплаченное простить.
ошибка-описка, бывает...
10:15:33 09-08-2024
Мусик (10:03:08 09-08-2024) договор обнулить. хату отобрать. оплаченное простить.оши...
Мусик, ты трудовиком в школе работаешь или ОБЖшником? Ну такую чушь несешь всеми днями... Как тебя на работе выносят?
10:57:11 09-08-2024
Гость (10:15:33 09-08-2024) Мусик, ты трудовиком в школе работаешь или ОБЖшником? Ну... не любите педагогов? у вас школьные комплексы?
11:06:22 09-08-2024
Мусик (10:57:11 09-08-2024) не любите педагогов? у вас школьные комплексы?... если такой есть педагог то просто стыдно вот и все
11:14:13 09-08-2024
Гость (11:06:22 09-08-2024) если такой есть педагог то просто стыдно вот и все... ок, договорились.
вы стыдитесь за меня.
а я не стыжусь - вы за меня это сделаете 8-)))
блин, неплохо так у меня с вами договориться получилось
15:24:52 09-08-2024
Мусик (11:14:13 09-08-2024) ок, договорились.вы стыдитесь за меня.а я не стыжусь... Бро, у тебя столько дизлайков, что за тебя стыдно не только одному комментатор выше, а всем
10:32:51 09-08-2024
кто виноват и кто ответит
11:22:43 09-08-2024
Этот Челюскинцев, 80в - странный дом, как и Ленина, 195а, и еще несколько. Отдельно стоящие строения именуются как подъезды. Одно строение - 1 подъезд, другое - 2 подъезд. Дичь какая-то триповая.
19:53:46 09-08-2024
Застройщику СП (Комяков А.Г.) влом было оформлять отдельный участок, и теперь в одном дворе стоят два огромных дома с адресами Песчаная 171 - на 513 квартир, и Песчаная, 171 корпус 1 - на 206 квартир. Всем обслуживающим организациям (включая и скорую помощь, и пожарных) головная боль навсегда. Особая боль почте, ведь люди в других городах, да и в Барнауле тоже, о такой подлянке знать не знают. Интересно, по такой логике дом N 171 это корпус 2 или корпус 0?