Арендное недоступное. Почему съемные квартиры в Барнауле дорожают и чем это грозит

Цены подросли на все виды жилой недвижимости

31 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

За полгода арендные квартиры в Барнауле "подросли" на 6-15% в зависимости от сегмента, а за июль прибавили еще 6,7-7,5%. Сейчас, по данным портала "Мир квартир", "однушку" в городе сдают в среднем за 21,1 тыс. рублей. Однако в действительности найти жилье за такую сумму практически невозможно, отмечают эксперты. Сейчас однокомнатные квартиры в удобной локации стоят минимум 25 тыс. рублей.

"Эхо" ковидных лет

Федеральные аналитики подсчитали: Барнаул оказался на 43-м месте в списке 70 городов по стоимости арендного жилья. Ставки на двухкомнатные квартиры за июль выросли на 6,7% и составили в среднем 27,5 тыс. рублей, на "трешки" увеличились на 7,5%, до 35,6 тыс. рублей.

Однако риелторы считают, что эти цифры не соответствуют реальности: на сайты объявлений, которые и лежат в основе статистики, попадает лишь небольшая часть квартир. Остальные до них даже не добираются: собственники находят арендаторов через знакомых, социальные сети и сайты, которые не берут для аналитики. При этом на рынке уже несколько лет катастрофически мало вариантов.

"Конец весны – начало лета традиционно было временем, когда жилье чуть дешевело. Последние годы эта тенденция "сломалась" и стоимость арендных квартир растет весь год. Спрос на съемное жилье в городе очень высокий, а предложений не хватает. Это эхо ковидного времени, когда недвижимость выводили из аренды и продавали на волне высоких цен. Образовавшуюся "дыру" пока не заполнили: мало кто хочет выходить на рынок аренды. Сейчас, если у людей есть свободные средства, они предпочитают хранить их на вкладах с высоким процентом. Мы ждали, что рынок пополнится за счет новостроек, которые активно скупали последние три-четыре года, но их тоже почти не вводят в аренду, предпочитая продавать или держать без ремонта", – объясняет риелтор Евгения Панова.

На этом фоне растут и цены на арендные квартиры. По данным риелтора, "однушки" сейчас сдают в среднем за 25-27 тыс. рублей, в начале года цена была 23-25 тыс. рублей. Ставки на "двушки" подросли до 28-30 тыс. рублей (против 25-28 тыс. в первые месяцы 2024-го), сегмент "трешек" представлен единичными вариантами, цены – от 30 тыс. рублей.

Содержание решает

Владельцы арендных квартир, с которыми удалось поговорить корреспонденту amic.ru, подтверждают рост цен на жилье. Большинство объясняют это удорожанием коммунальных услуг. С 1 июля 2024 года в крае пересчитали тарифы на воду, отопление, газ, электричество. Выросло в цене обслуживание и содержание домов.

"В апреле за "однушку" 34 "квадрата" в панельном доме в центре города я заплатила почти 5 тыс. рублей (платеж был за март. – Прим. ред.). Зимой, когда стояли морозы, суммы были почти 7 тыс. рублей. Этой зимой, наверное, будет больше 8 тыс. с учетом возросших тарифов. Как тут не поднимать аренду? "Старые" квартиранты жили несколько лет, платили 18 тыс. рублей в месяц, но они уехали в Новосибирск. Я промониторила рынок, посмотрела варианты в соседних домах и выставила квартиру за 24 тыс. рублей", – сообщила amic.ru арендодатель Марина.

Опасный прецедент

Спрос на съемное жилье в городе растет стремительно, добавляют эксперты. Уже активизировались студенты и их родители, которые подбирают для вчерашних школьников подходящее жилье.

И число запросов от этой категории арендаторов – самое большое за последние годы. Евгения Панова объясняет: раньше многие семьи покупали квартиры для детей-студентов, но сейчас при заградительных ставках на ипотеку (кредит для покупки жилья выдают под 18-21%) и закрытии льготной программы лишь единицы готовы к приобретению.

Однако рынок аренды не "вмещает" всех желающих, из-за чего в будущем город может столкнуться с серьезными кадровыми проблемами.

"За лето в моей практике было два случая, когда семьи не смогли найти для ребенка подходящую арендную квартиру и уехали поступать в другой город. Та же ситуация может толкнуть выпускников к переезду в другие регионы: не каждому "вчерашнему" студенту под силу сразу купить квартиру, поэтому он ищет съемное, если жил, например, в общежитии. Однако соотношение зарплат и ставок на аренду в городе несопоставимое, поэтому многие уезжают в крупные города страны, где выше доходы", – отмечает эксперт.

Риелтор уверена, что до конца года предпосылок для снижения ставок на арендное жилье нет: вероятнее всего, недвижимость будет и дальше дорожать. Из-за этого часть квартиросъемщиков будут искать альтернативные варианты. Например, проживание в хостелах, гостиницах, апартаментах.