Арендное недоступное. Почему съемные квартиры в Барнауле дорожают и чем это грозит
Цены подросли на все виды жилой недвижимости
31 июля 2024, 09:15, ИА Амител
За полгода арендные квартиры в Барнауле "подросли" на 6-15% в зависимости от сегмента, а за июль прибавили еще 6,7-7,5%. Сейчас, по данным портала "Мир квартир", "однушку" в городе сдают в среднем за 21,1 тыс. рублей. Однако в действительности найти жилье за такую сумму практически невозможно, отмечают эксперты. Сейчас однокомнатные квартиры в удобной локации стоят минимум 25 тыс. рублей.
"Эхо" ковидных лет
Федеральные аналитики подсчитали: Барнаул оказался на 43-м месте в списке 70 городов по стоимости арендного жилья. Ставки на двухкомнатные квартиры за июль выросли на 6,7% и составили в среднем 27,5 тыс. рублей, на "трешки" увеличились на 7,5%, до 35,6 тыс. рублей.
Однако риелторы считают, что эти цифры не соответствуют реальности: на сайты объявлений, которые и лежат в основе статистики, попадает лишь небольшая часть квартир. Остальные до них даже не добираются: собственники находят арендаторов через знакомых, социальные сети и сайты, которые не берут для аналитики. При этом на рынке уже несколько лет катастрофически мало вариантов.
"Конец весны – начало лета традиционно было временем, когда жилье чуть дешевело. Последние годы эта тенденция "сломалась" и стоимость арендных квартир растет весь год. Спрос на съемное жилье в городе очень высокий, а предложений не хватает. Это эхо ковидного времени, когда недвижимость выводили из аренды и продавали на волне высоких цен. Образовавшуюся "дыру" пока не заполнили: мало кто хочет выходить на рынок аренды. Сейчас, если у людей есть свободные средства, они предпочитают хранить их на вкладах с высоким процентом. Мы ждали, что рынок пополнится за счет новостроек, которые активно скупали последние три-четыре года, но их тоже почти не вводят в аренду, предпочитая продавать или держать без ремонта", – объясняет риелтор Евгения Панова.
На этом фоне растут и цены на арендные квартиры. По данным риелтора, "однушки" сейчас сдают в среднем за 25-27 тыс. рублей, в начале года цена была 23-25 тыс. рублей. Ставки на "двушки" подросли до 28-30 тыс. рублей (против 25-28 тыс. в первые месяцы 2024-го), сегмент "трешек" представлен единичными вариантами, цены – от 30 тыс. рублей.
Содержание решает
Владельцы арендных квартир, с которыми удалось поговорить корреспонденту amic.ru, подтверждают рост цен на жилье. Большинство объясняют это удорожанием коммунальных услуг. С 1 июля 2024 года в крае пересчитали тарифы на воду, отопление, газ, электричество. Выросло в цене обслуживание и содержание домов.
"В апреле за "однушку" 34 "квадрата" в панельном доме в центре города я заплатила почти 5 тыс. рублей (платеж был за март. – Прим. ред.). Зимой, когда стояли морозы, суммы были почти 7 тыс. рублей. Этой зимой, наверное, будет больше 8 тыс. с учетом возросших тарифов. Как тут не поднимать аренду? "Старые" квартиранты жили несколько лет, платили 18 тыс. рублей в месяц, но они уехали в Новосибирск. Я промониторила рынок, посмотрела варианты в соседних домах и выставила квартиру за 24 тыс. рублей", – сообщила amic.ru арендодатель Марина.
Опасный прецедент
Спрос на съемное жилье в городе растет стремительно, добавляют эксперты. Уже активизировались студенты и их родители, которые подбирают для вчерашних школьников подходящее жилье.
И число запросов от этой категории арендаторов – самое большое за последние годы. Евгения Панова объясняет: раньше многие семьи покупали квартиры для детей-студентов, но сейчас при заградительных ставках на ипотеку (кредит для покупки жилья выдают под 18-21%) и закрытии льготной программы лишь единицы готовы к приобретению.
Однако рынок аренды не "вмещает" всех желающих, из-за чего в будущем город может столкнуться с серьезными кадровыми проблемами.
"За лето в моей практике было два случая, когда семьи не смогли найти для ребенка подходящую арендную квартиру и уехали поступать в другой город. Та же ситуация может толкнуть выпускников к переезду в другие регионы: не каждому "вчерашнему" студенту под силу сразу купить квартиру, поэтому он ищет съемное, если жил, например, в общежитии. Однако соотношение зарплат и ставок на аренду в городе несопоставимое, поэтому многие уезжают в крупные города страны, где выше доходы", – отмечает эксперт.
Риелтор уверена, что до конца года предпосылок для снижения ставок на арендное жилье нет: вероятнее всего, недвижимость будет и дальше дорожать. Из-за этого часть квартиросъемщиков будут искать альтернативные варианты. Например, проживание в хостелах, гостиницах, апартаментах.
09:54:05 31-07-2024
Например, проживание в хосписах, гостиницах, апартаментах."
Вы серьёзно с гостиницами? Год в гостинице сколько будет стоить? Даже месяц!
10:02:09 31-07-2024
А с какой гордостью нам сообщают о росте зарплаты в крае!Сколько % составляет аренда,если зарплата 40 тыс. А у нас очень много людей снимает квартиры.
Можно ли взять ипотеку на жильё ,если зарплата составляет среднюю по краю?
10:17:01 31-07-2024
Я вот одного не пойму, с какого перепуга коммуналка растёт такими темпами? С какого перепуга чистая прибыль СГК за последние 2 года так скакнула? Кому спасибо сказать? Куда смотрит управление по регулированию цен и тарифов??? Такими темпами производства загибаться начнут, одни торгаши останутся. Ну либо цены на отечественное будут в разы выше чем на импортное, что также сделает внутреннюю продукцию неконкурентоспособной. А если додумаются повышать ввозные пошлины, то тогда люди вообще ничего себе позволить не смогут. Кто этот человек или эти люди, которым спасибо сказать за текущую ситуацию в экономике?!
10:33:10 31-07-2024
Коммуналка дорожает и аренда дорожает...
10:43:23 31-07-2024
И это сейчас еще затишье - осенью ринутся студенты - все снимут, хоть за сколько.
11:36:13 31-07-2024
Гость (10:43:23 31-07-2024) И это сейчас еще затишье - осенью ринутся студенты - все сни... ага, и будут из нормальных квартир мини-общаги делать.
11:35:22 31-07-2024
если вы арендодатель, то никогда не сдавайте жилье студентам, что бы не говорили их родители!
а они будут вам лить в уши такой мед, про своих чад, что вы можете дрогнуть, пустить слезу умиления и сдать квартиру.
но вздрагивать вы будете потом, от ночных звонков соседей, полиции, пожарных итд.
и, да, вам повезет, если кроме снявших по договору, там не будет проживать полкурса втихаря.
но бухать точно будут, даже дети цветов и единорогов (со слов родителей, естественно).
11:43:34 31-07-2024
Элен без ребят (11:35:22 31-07-2024) если вы арендодатель, то никогда не сдавайте жилье студентам... не всем не везет как Вам. уже 10 лет сдаю на Ленина. все ОК
11:53:02 31-07-2024
Элен без ребят (11:35:22 31-07-2024) если вы арендодатель, то никогда не сдавайте жилье студентам... Какой бред. А после защиты диплома они сразу станут тихими и непьющими? Я 5 лет прожила в съемной квартире будучи студенткой и 5 - после
12:04:27 31-07-2024
Элен без ребят (11:35:22 31-07-2024) если вы арендодатель, то никогда не сдавайте жилье студентам... Ну да, точно. Если вы таксист - не возите пьяных, если хирург - не берите гнойных и т.д.
17:09:49 31-07-2024
Элен без ребят (11:35:22 31-07-2024) если вы арендодатель, то никогда не сдавайте жилье студентам...
100500%
Какой бред. А после защиты диплома они сразу станут тихими и непьющими? Я 5 лет прожила в съемной квартире будучи студенткой и 5 - после
А после пусть валят назад в Елбанку!
12:48:34 31-07-2024
Решил сдавать евродвушку на пр. Ленина, 40 метров. Новый дом, новый ремонт, новая мебель (не дорогая конечно), холодильник, плита, стиралка, кондиционер. Сколько просить без учета коммунальных?
14:05:47 31-07-2024
Гость (12:48:34 31-07-2024) Решил сдавать евродвушку на пр. Ленина, 40 метров. Новый дом... 10-12 т.р. норм
14:20:14 31-07-2024
Гость (12:48:34 31-07-2024) Решил сдавать евродвушку на пр. Ленина, 40 метров. Новый дом... Вот сколько приходилось снимать, только в барнауле столкнулись с тем, что в оплату еще и коммуналка включена. Везде арендатор платит только найм жилья и свои затраты по счетчикам света и воды. Его не должны волновать трудности собственника: отопление, содержание общедомового имущества и территорий, консьержка и т.д. Это что за апофеоз жадности в Барнауле?
15:49:07 31-07-2024
Гость (14:20:14 31-07-2024) Вот сколько приходилось снимать, только в барнауле столкнули... Во многих городах отопление раскидывается на весь год из-за этого сумма в квитанциях примерно одинаковая.
18:16:21 31-07-2024
1111 (15:49:07 31-07-2024) Во многих городах отопление раскидывается на весь год из-за ... Вы внимательно прочитали? Какое отношение арендатор имеет к квитанции с отоплением? Платить за отопление - сугубо личная обязанность собственника квартиры. Если он хочет, чтобы арендатор оплатил его отопление, тогда пусть уменьшает свою прибыль от сдачи квартиры ровно на эту сумму, так везде, кроме Барнаула(((
18:02:39 31-07-2024
Гость (12:48:34 31-07-2024) Решил сдавать евродвушку на пр. Ленина, 40 метров. Новый дом... 30000