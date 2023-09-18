В Барнауле значительно продлили сроки перекрытия на 10 участках дорог
Строительство тепловой сети вызвало некоторые сложности
18 сентября 2023, 13:48, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле продлили сроки закрытия движения на участках улиц Партизанской, Промышленной и проспекта Комсомольского, сообщает мэрия.
"Связано с увеличением объема работ по строительству тепловой сети", – пояснили в администрации города.
Движение будет перекрыто:
- до 20 сентября по улице Партизанской (от здания № 28 до проспекта Комсомольского);
- до 20 сентября по улице Партизанской (от улицы Промышленной до здания № 9);
- до 10 октября по улице Партизанской (от здания № 28 до переулка Некрасова);
- до 10 октября по улице Партизанской (от здания № 9 до переулка Трудового);
- до 15 декабря в районе пересечения улиц Промышленной и Анатолия;
- с 20 сентября по 10 декабря по улице Промышленной (от улицы Гоголя до улицы Льва Толстого);
- с 29 сентября (22:00) по 2 октября (06:00) в районе здания № 45а по проспекту Комсомольскому;
- с 10 октября по 10 ноября по улице Партизанской (от переулка Некрасова до здания № 19);
- с 10 октября по 10 ноября в районе пересечения улиц Промышленной и Партизанской;
- с 11 ноября по 11 декабря по улице Партизанской (от переулка Трудового до здания № 19).
15:43:20 18-09-2023
стесняюсь спросить, а сроки наступления отопительного сезона и наступления морозов тоже перенесли???