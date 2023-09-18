Строительство тепловой сети вызвало некоторые сложности

18 сентября 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле продлили сроки закрытия движения на участках улиц Партизанской, Промышленной и проспекта Комсомольского, сообщает мэрия.

"Связано с увеличением объема работ по строительству тепловой сети", – пояснили в администрации города.

Движение будет перекрыто: