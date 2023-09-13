Рождение новой трубы. Что за ремонт делают у роддома в центре Барнаула

И когда он закончится

13 сентября 2023, 08:30, Александра Черданцева

Ремонт теплосетей на Молодежной / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще немного, еще чуть-чуть и в Барнауле стартует отопительный сезон. Чтобы не мерзнуть зимой, летом приходится терпеть неудобства из-за ремонта теплосетей. Но перекрытые дороги и разрытый асфальт – мера необходимая, ведь многие участки настолько устарели, что просто уже не выдерживают напряжения. Показательный пример – участок магистральной тепловой сети на улице Молодежной возле роддома № 2 (рядом с проспектом Ленина).

Что именно тут делают?

Пока в родильном доме на свет появляются новые барнаульцы, за его стенами вовсю трудятся коммунальщики, "являя на свет" новый участок магистрали. Он совсем небольшой – всего 54 метра. Но для отопления города очень важный, говорят в Сибирской генерирующей компании, которая и проводит ремонт (подрядная организация здесь – ООО "БСР").

Труба большого диаметра – 500 мм. Ее полностью заменят на новую, так же как и все железобетонные конструкции, опоры и тепловую камеру.

"На этом участке неоднократно были повреждения. Мы этот ремонт планировали, это уже третий этап реконструкции данной тепловой сети. В прошлом году мы обновляли участок на Молодежной от Комсомольского проспекта до роддома. Уже в этом году – участок на самом Комсомольском, до Диагностического центра и театра музыкальной комедии. В планах участок на Молодежной, где перекресток с Ленина, но в этом году из-за ремонта моста на Новом рынке его все равно не получилось бы сделать, чтобы не создавать напряженности для транспорта", – пояснил amic.ru заместитель директора теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Владимир Щелоков.

















































Ремонт теплосетей на Молодежной / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кстати, о повреждениях. Этот участок в "системе-светофоре" СГК – красного цвета. Это значит, что там происходят порывы и его обязательно надо менять. Их сразу включают в план ремонта. "Желтые" участки – еще терпимо, но уже на контроле. "Зеленые" – все в порядке.

На фото ниже видно, насколько ржавые там были трубы.

Старые трубы / Фото: amic.ru

Когда закончат работы и откроют движение?

"Работы идут полным ходом. Более половины уже сделано. Все по плану", – заверил Щелоков.

И добавил, что до 15 сентября завершат все работы, влияющие на подачу тепла. И как только стартует отопительный сезон, эти трубы пропустят через себя ресурс для тысяч потребителей. А точнее, для шести с лишним тысяч потребителей, 15 административных зданий, школы и нескольких детских садов.

Однако работы по благоустройству здесь продлятся до конца сезона ремонтов – ориентировочно до 15 октября. Впрочем, восстанавливать тут немного: всего-то 140 "квадратов" асфальта и 11 "квадратов" плитки. И сразу же откроют движение для пешеходов по тротуару и для машин по Шлиссельбургскому проезду (да-да, есть в Барнауле и такой, от Шевченко до Молодежной).

По всему Барнаулу в 2023 году заменят более 30 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. По протяженности трубопроводов, на которых ведется ремонт и реконструкция, столица Алтайского края уступает только Красноярску и Новосибирску (среди городов присутствия СГК). В модернизацию теплосетевого комплекса Барнаула в текущем году вложат 2,1 млрд рублей.