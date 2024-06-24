В барнаульских магазинах наблюдается дефицит вентиляторов
В некоторых точках клиентов сразу предупреждают об их отсутствии
24 июня 2024, 21:10, ИА Амител
В барнаульских магазинах бытовой техники наблюдается дефицит вентиляторов. Корреспонденты amic.ru обошли несколько магазинов – устройств, способных развеять жару и духоту, в наличии не нашлось.
Так, вентиляторов не оказалось в DNS, "МВидео" и РБТ. Некоторых клиентов сразу предупреждают об их отсутствии.
Вместе с тем несколько вентиляторов корреспондент видел вчера, 23 июня, в "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте. На Павловском тракте их уже разобрали.
Напомним, что аномальная жара не ослабнет в ближайшее время. По данным регионального ЦГМС, с 25-го по 27-е число включительно столбики термометров покажут от +30 до +36°С.
21:54:29 24-06-2024
Зимой нагреватели заканчиваются. Летом пропеллеры. Чукчи в таких случаях говорят - тенденция.
02:13:25 26-06-2024
а ЗАРАНЕЕ никто был не в курсе, что летом жарко?? а эти, предприниматели - нельзя подсуетиться и побольше их припереть, самолетом. Щас за любые деньги купят же!!! до ВТОРНИКА , тое до 2 июля будет +33 +35, да и потом 28-29 12 дней - тоже знаете ли не комфорт