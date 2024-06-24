В барнаульских магазинах наблюдается дефицит вентиляторов

В некоторых точках клиентов сразу предупреждают об их отсутствии

24 июня 2024, 21:10, ИА Амител

Объявление в ДНС / Фото: amic.ru

В барнаульских магазинах бытовой техники наблюдается дефицит вентиляторов. Корреспонденты amic.ru обошли несколько магазинов – устройств, способных развеять жару и духоту, в наличии не нашлось.

Так, вентиляторов не оказалось в DNS, "МВидео" и РБТ. Некоторых клиентов сразу предупреждают об их отсутствии.

Вместе с тем несколько вентиляторов корреспондент видел вчера, 23 июня, в "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте. На Павловском тракте их уже разобрали.

Напомним, что аномальная жара не ослабнет в ближайшее время. По данным регионального ЦГМС, с 25-го по 27-е число включительно столбики термометров покажут от +30 до +36°С.