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В барнаульских магазинах наблюдается дефицит вентиляторов

В некоторых точках клиентов сразу предупреждают об их отсутствии

24 июня 2024, 21:10, ИА Амител

Объявление в ДНС / Фото: amic.ru
Объявление в ДНС / Фото: amic.ru

В барнаульских магазинах бытовой техники наблюдается дефицит вентиляторов. Корреспонденты amic.ru обошли несколько магазинов – устройств, способных развеять жару и духоту, в наличии не нашлось.

Так, вентиляторов не оказалось в DNS, "МВидео" и РБТ. Некоторых клиентов сразу предупреждают об их отсутствии.

Вместе с тем несколько вентиляторов корреспондент видел вчера, 23 июня, в "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте. На Павловском тракте их уже разобрали.

Напомним, что аномальная жара не ослабнет в ближайшее время. По данным регионального ЦГМС, с 25-го по 27-е число включительно столбики термометров покажут от +30 до +36°С.

Барнаул

Комментарии 2

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Земеля

21:54:29 24-06-2024

Зимой нагреватели заканчиваются. Летом пропеллеры. Чукчи в таких случаях говорят - тенденция.

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Гость

02:13:25 26-06-2024

а ЗАРАНЕЕ никто был не в курсе, что летом жарко?? а эти, предприниматели - нельзя подсуетиться и побольше их припереть, самолетом. Щас за любые деньги купят же!!! до ВТОРНИКА , тое до 2 июля будет +33 +35, да и потом 28-29 12 дней - тоже знаете ли не комфорт

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