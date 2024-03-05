В барнаульских школах теперь рисуют портреты защитников Родины

Учебные заведения стали участниками патриотического проекта

05 марта 2024, 15:39, ИА Амител

Проект "Лица Героев" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Барнаульские школы стали участниками нового проекта "Лица Героев". Благодаря алтайским единороссам и их партнерам в учебных заведениях рисуют портреты героев разных времен.

Например, с большого портрета в школе № 24 ученикам улыбается летчица Великой Отечественной войны, гвардии капитан Мария Долина. В свое время она совершила немало подвигов: за 72 боевых вылета сбросила на нацистов 45 тонн бомб, сбила три немецких истребителя.

"Хотелось изобразить праздничное настроение Победы, чтобы дети, проходя мимо, заряжались положительной энергией и рисунок воодушевлял их на свершения", – рассказала автор портрета, художница Александра Жеребило.

Воплотить эту идею в жизнь помогла строительная компании "Алгоритм" и член фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном собрании Ксения Белоусова.

В Центре детских инициатив гимназии № 42 теперь есть портрет 19-летнего Героя Советского Союза Александра Матросова, героически погибшего в боях за освобождение деревни Чернушки в Псковской области. Здесь помогла барнаульская компания "ЯМогу принт", которая рисует различные изображения с помощью робота. Глава компании Евгений Пологно сам обратился к организаторам проекта, предложив свою помощь.

"Все наши партнеры с уважением относятся к исторической памяти, за что им большое спасибо. История в нас, она вокруг нас, смотрит на подрастающее поколение со школьных стен", – отметила координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае Марина Понкрашева.

Проект "Лица Героев" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

А ранее в проекте приняли участие лицей № 3 и гимназия № 131. В лицее теперь есть картина с защитниками Родины разных времен – и древнерусского богатыря, и участника специальной военной операции. Ее создатель – представитель школы аэрографии Николая Замятина Виталий Гутыр.

В гимназии поработала Александра Жеребило. Она нарисовала молодую учительницу Матрену Вольскую. В 1942 году женщина спасла от нацистов более трех тысяч детей, эвакуировав их в тыл. Вместе с помощницами – коллегой Варварой Поляковой и медсестрой Екатериной Громовой – они преодолели пешком 200 километров через леса, болота и минные поля.

Как ранее сообщал amic.ru, "Единая Россия" реализует в регионе еще один патриотический проект – "Парта Героя". В школах устанавливают парты в честь воинов-героев. Например, в школе № 76 Барнаула теперь есть парта имени старшего лейтенанта, бортового техника вертолета Ми-8, угнанного на территорию Украины в сентябре 2023 года, Никиты Кирьянова. Ученики могут узнать о нем подробнее через кюар-код. В Бродковской школе Павловского района установлена парта в честь выпускника, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Конева. А в Шаховской школе Павловского района – в память об участнике СВО Руслане Мударисове.