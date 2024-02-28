В центре села Шипуново появится бюст Героя России Алексея Пащенко
С инициативой выступили шипуновские единороссы
28 февраля 2024, 15:30, ИА Амител
В селе Шипуново почтут память Героя России и участника СВО Алексея Пащенко. В райцентре установят бюст, а также откроют мемориальную доску в его честь в школе, где учился погибший. Решение приняла рабочая группа, создание которой предложило районное отделение партии "Единая Россия".
В декабре партийцы начали собирать предложения от местных жителей о том, как лучше сохранить память об отважном подвиге командира разведывательной группы Алексея Пащенко, который принял на себя огонь врагов во время отхода остальных солдат из-под обстрела. Боец скончался в Харьковской области в январе прошлого года.
По словам секретаря местного отделения "Единой России" Сергея Белова, инициатива партийцев нашла широкий отклик у населения. Более 15 тыс. человек узнали о ней из публикаций партии в соцсетях. Распространением информации занималась и районная газета "Степная новь".
В приемную обращались жители Шипуновского района, Барнаула, Новосибирска и Санкт-Петербурга, которые знали бойца. Люди предлагали установить мемориальную доску на входе в школу, назвать улицу в его честь, разместить бюст на Аллее Героев или плиту на территории мемориального комплекса "Журавли" в Шипуново.
Обдумав предложения, члены рабочей группы приняли решение установить бюст Алексея Пащенко в райцентре и разместить мемориальную доску в средней общеобразовательной школе имени А. В. Луначарского в Шипуново, которую закончил Герой. Отец бойца Сергей Пащенко согласился с этим решением.
"Наша задача сделать все возможное, чтобы имя Алексея Пащенко заняло достойное место в ряду героических защитников Родины, сохранить память о самоотверженном поступке земляка, который как настоящий командир пожертвовал жизнью ради своих бойцов", – сказал координатор партийного проекта "Историческая память" в Алтайском крае, Герой России, президент Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов.Помимо того, имя Алексея Пащенко присвоят военно-патриотическому клубу в его школе.
Как сообщал amic.ru ранее, в Барнауле недавно почтили память еще одного погибшего в специальной военной операции – Никиты Кирьянова. Его убил предатель-командир, угнавший вертолет на территорию врага в сентябре прошлого года. О героическом подвиге бойца и его преданности Родине теперь узнают ученики барнаульской школы № 76. Там установили Парту героя.
16:00:49 28-02-2024
Честь,слава и добрая память Герою.
16:31:44 28-02-2024
Низкий поклон родителям, воспитавшим ГЕРОЯ...
19:19:38 28-02-2024
Смешна эта новость только для саморасчеловечившегося свидомо-либероидного биомусора.
19:34:27 28-02-2024
Ни в коей мере не умаляя подвиг настоящего Мужчины и Героя и гордясь такими соседями, у меня возник один небольшой вопрос... Что на его разгрузке висит производства Швейцарии? Аптечки же должны красным крестом помечать или что то поменялось за последние 40 лет?
Ps... никого не хотел обидеть. Pss...Алексей ушел очень рано. Мог бы достойно воспитать много пацанов...