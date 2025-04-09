В барнаульских школах вместо звонков включают известные мелодии на тему космоса
Эта необычная инициатива создает особую атмосферу
09 апреля 2025, 14:26, ИА Амител
В Барнауле более 20 школ вместо звонков включают известные мелодии, причем каждый месяц их тематика меняется и напрямую связана с важными историческими датами и событиями. В апреле – это годовщина первого полета человека в космос, сообщает мэрия.
В текущем учебном году Министерством просвещения РФ запущен проект "Мелодия вместо звонков". В него включились более 20 общеобразовательных организаций города. Вместо традиционных звуков звонков звучат фрагменты популярных мелодий и классических произведений.Как рассказала советник директора по воспитанию барнаульской гимназии № 42 Елена Калетина, сейчас в рамках проекта в образовательном учреждении вместо звонков звучат песни, посвященные космосу. Акция приурочена ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.
"Эта необычная инициатива создает особую атмосферу в нашей гимназии, заряжает учеников энергией и позитивом, а также напоминает о героической странице в истории нашей страны. Акция – своеобразное эхо знаменитого гагаринского "Поехали!", эхо, которое доносится до нас сквозь десятилетия и вдохновляет на новые свершения в науке и технике", – подчеркнула Елена Калетина.
14:28:58 09-04-2025
На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы.
20:09:43 09-04-2025
какой бредовый бред.
07:45:07 10-04-2025
Ну фсё! Фсе станут отличниками.
09:06:11 10-04-2025
Запущен проект, мелодия вместо звонка- где-то у себя в Америке Маск пнул Драгон и заплакал.