В барнаульских школах вместо звонков включают известные мелодии на тему космоса

Эта необычная инициатива создает особую атмосферу

09 апреля 2025, 14:26, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле более 20 школ вместо звонков включают известные мелодии, причем каждый месяц их тематика меняется и напрямую связана с важными историческими датами и событиями. В апреле – это годовщина первого полета человека в космос, сообщает мэрия.

В текущем учебном году Министерством просвещения РФ запущен проект "Мелодия вместо звонков". В него включились более 20 общеобразовательных организаций города. Вместо традиционных звуков звонков звучат фрагменты популярных мелодий и классических произведений.Как рассказала советник директора по воспитанию барнаульской гимназии № 42 Елена Калетина, сейчас в рамках проекта в образовательном учреждении вместо звонков звучат песни, посвященные космосу. Акция приурочена ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.