НОВОСТИНаука и образование

В барнаульских школах вместо звонков включают известные мелодии на тему космоса

Эта необычная инициатива создает особую атмосферу

09 апреля 2025, 14:26, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле более 20 школ вместо звонков включают известные мелодии, причем каждый месяц их тематика меняется и напрямую связана с важными историческими датами и событиями. В апреле – это годовщина первого полета человека в космос, сообщает мэрия.

В текущем учебном году Министерством просвещения РФ запущен проект "Мелодия вместо звонков". В него включились более 20 общеобразовательных организаций города. Вместо традиционных звуков звонков звучат фрагменты популярных мелодий и классических произведений.Как рассказала советник директора по воспитанию барнаульской гимназии № 42 Елена Калетина, сейчас в рамках проекта в образовательном учреждении вместо звонков звучат песни, посвященные космосу. Акция приурочена ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

"Эта необычная инициатива создает особую атмосферу в нашей гимназии, заряжает учеников энергией и позитивом, а также напоминает о героической странице в истории нашей страны. Акция – своеобразное эхо знаменитого гагаринского "Поехали!", эхо, которое доносится до нас сквозь десятилетия и вдохновляет на новые свершения в науке и технике", – подчеркнула Елена Калетина.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество

Барнаул школы

Комментарии 4

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Гость

14:28:58 09-04-2025

На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы.

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Гость

20:09:43 09-04-2025

какой бредовый бред.

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Гость

07:45:07 10-04-2025

Ну фсё! Фсе станут отличниками.

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Жора

09:06:11 10-04-2025

Запущен проект, мелодия вместо звонка- где-то у себя в Америке Маск пнул Драгон и заплакал.

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