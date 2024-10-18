В барнаульском аэропорту отменили три авиарейса

Еще один – задерживают

18 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Самолет / Источник фото: unsplash.com

Отменяют и задерживают авиарейсы в аэропорту Барнаула, сообщили на сайте организации.

Известно, что отменено отправление воздушного судна в Шереметьево, запланированное на 10:15. Также два самолета (на 10:15 и 13:05) не вылетят в Новосибирск.

Прилет из Домодедово задерживают.

Известно, что видимость на взлетно-посадочной полосе снижена. Из-за этого авиакомпании приостанавливают отправление и прибытие самолетов.

Вылеты задерживают из-за тумана с 16 октября.