В барнаульском аэропорту отменили три авиарейса
Еще один – задерживают
18 октября 2024, 17:45, ИА Амител
Самолет / Источник фото: unsplash.com
Отменяют и задерживают авиарейсы в аэропорту Барнаула, сообщили на сайте организации.
Известно, что отменено отправление воздушного судна в Шереметьево, запланированное на 10:15. Также два самолета (на 10:15 и 13:05) не вылетят в Новосибирск.
Прилет из Домодедово задерживают.
Известно, что видимость на взлетно-посадочной полосе снижена. Из-за этого авиакомпании приостанавливают отправление и прибытие самолетов.
Вылеты задерживают из-за тумана с 16 октября.
18:06:41 18-10-2024
езжайте домой, туман будет до вторника