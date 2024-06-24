В барнаульском аэропорту отменили рейс до Москвы
По словам пассажиров, причиной стали проблемы с двигателем
24 июня 2024, 12:31, ИА Амител
Аннулированный билет / Фото: "Инцидент Барнаул"
Рейс из столицы Алтайского края в Москву отменили в аэропорту им. Титова. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам пассажиров, причиной для отмены стала неисправность двигателя.
Сейчас люди ожидают новый рейс. По предварительным данным, вылететь должны в 22:30.
12:46:03 24-06-2024
Летайте самолетами Аэрофлота ©
13:47:17 24-06-2024
Гость (12:46:03 24-06-2024) Летайте самолетами Аэрофлота ©... так это их рейс и отменили
13:02:41 24-06-2024
чего народ пугать? бывает...
ну а пассажиры как источник информации - это так себе.
прессуха порта еще что-то в курсе.
17:24:54 24-06-2024
Мусик (13:02:41 24-06-2024) чего народ пугать? бывает...ну а пассажиры как источник ... Конечно бывает, притом каждый день по всей стране
13:43:26 24-06-2024
Бензин ослиной мочой разбавляют-моторы портятся...
15:00:55 24-06-2024
Евгений... (13:43:26 24-06-2024) Бензин ослиной мочой разбавляют-моторы портятся... ... На всех ослов не напасёшься.
05:52:15 25-06-2024
Евгений... (13:43:26 24-06-2024) Бензин ослиной мочой разбавляют-моторы портятся... ...
Среди аульцев соревнование по глупости кажды день проходят?
16:40:12 24-06-2024
Евгений... (13:43:26 24-06-2024) Бензин ослиной мочой разбавляют-моторы портятся... ... такие самолеты заправляют авиационным керосином....справочно
18:04:37 24-06-2024
благо поломку заметили вовремя и высадили всех на земле а не в воздухе, у меня там родители, я места себе не нахожу, маме от волнения потребовался врач. но авиакомпания расселила всех в гостиницу, кормят и поят всех, спасибо!
09:44:54 25-06-2024
Полёты в современных условиях превращаются в русскую рулетку! Долетим-не долетим!