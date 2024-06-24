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В барнаульском аэропорту отменили рейс до Москвы

По словам пассажиров, причиной стали проблемы с двигателем

24 июня 2024, 12:31, ИА Амител

Аннулированный билет / Фото: "Инцидент Барнаул"
Аннулированный билет / Фото: "Инцидент Барнаул"

Рейс из столицы Алтайского края в Москву отменили в аэропорту им. Титова. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам пассажиров, причиной для отмены стала неисправность двигателя.

Сейчас люди ожидают новый рейс. По предварительным данным, вылететь должны в 22:30.

Барнаул Аэропорт

Комментарии 10

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Гость

12:46:03 24-06-2024

Летайте самолетами Аэрофлота ©

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гость

13:47:17 24-06-2024

Гость (12:46:03 24-06-2024) Летайте самолетами Аэрофлота ©... так это их рейс и отменили

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Мусик

13:02:41 24-06-2024

чего народ пугать? бывает...
ну а пассажиры как источник информации - это так себе.
прессуха порта еще что-то в курсе.

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Сергей

17:24:54 24-06-2024

Мусик (13:02:41 24-06-2024) чего народ пугать? бывает...ну а пассажиры как источник ... Конечно бывает, притом каждый день по всей стране

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Евгений...

13:43:26 24-06-2024

Бензин ослиной мочой разбавляют-моторы портятся...

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Гость

15:00:55 24-06-2024

Евгений... (13:43:26 24-06-2024) Бензин ослиной мочой разбавляют-моторы портятся... ... На всех ослов не напасёшься.

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Гость

05:52:15 25-06-2024

Евгений... (13:43:26 24-06-2024) Бензин ослиной мочой разбавляют-моторы портятся... ...
Среди аульцев соревнование по глупости кажды день проходят?

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Гость

16:40:12 24-06-2024

Евгений... (13:43:26 24-06-2024) Бензин ослиной мочой разбавляют-моторы портятся... ... такие самолеты заправляют авиационным керосином....справочно

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Гость

18:04:37 24-06-2024

благо поломку заметили вовремя и высадили всех на земле а не в воздухе, у меня там родители, я места себе не нахожу, маме от волнения потребовался врач. но авиакомпания расселила всех в гостиницу, кормят и поят всех, спасибо!

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гость

09:44:54 25-06-2024

Полёты в современных условиях превращаются в русскую рулетку! Долетим-не долетим!

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