В барнаульском аэропорту отменили рейс до Москвы

По словам пассажиров, причиной стали проблемы с двигателем

24 июня 2024, 12:31, ИА Амител

Аннулированный билет / Фото: "Инцидент Барнаул"

Рейс из столицы Алтайского края в Москву отменили в аэропорту им. Титова. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам пассажиров, причиной для отмены стала неисправность двигателя.

Сейчас люди ожидают новый рейс. По предварительным данным, вылететь должны в 22:30.