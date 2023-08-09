В барнаульском аэропорту прокомментировали ситуацию с самолетом, кружащим над городом

Он не относится к регулярным рейсам — сегодня все лайнеры приземлились по расписанию

09 августа 2023, 13:07, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском аэропорту имени Германа Титова прокомментировали ситуацию с самолетом, который кружит над Барнаулом. Как рассказали amic.ru в пресс-службе воздушной гавани, сейчас в небе над городом проходит учебно-тренировочный полет.

Самолет не относится к регулярным рейсам – сегодня все лайнеры приземлились по расписанию.

Напомним, что о самолете, который кружит над краевой столицей с невыпущенным левым шасси, рассказал очевидец в социальных сетях.