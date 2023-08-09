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В барнаульском аэропорту прокомментировали ситуацию с самолетом, кружащим над городом

Он не относится к регулярным рейсам — сегодня все лайнеры приземлились по расписанию

09 августа 2023, 13:07, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском аэропорту имени Германа Титова прокомментировали ситуацию с самолетом, который кружит над Барнаулом. Как рассказали amic.ru в пресс-службе воздушной гавани, сейчас в небе над городом проходит учебно-тренировочный полет.

Самолет не относится к регулярным рейсам – сегодня все лайнеры приземлились по расписанию. 

Напомним, что о самолете, который кружит над краевой столицей с невыпущенным левым шасси, рассказал очевидец в социальных сетях.

Барнаул Происшествия самолёт

Комментарии 9

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Гость

13:23:08 09-08-2023

от нас что то скрывают?

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Гость

13:49:41 09-08-2023

Если все сели, то не наш пусть улетает

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Гость

13:58:40 09-08-2023

Ну,если учебно-тренировочный-тогда вовсе без шасси пусть садится.

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Гость

15:35:11 09-08-2023

Невозможно штатно выпустить только одно шасси. Так что не надо ляля.

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Гость

16:00:37 09-08-2023

Кыш! Лети домой!

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Гость

16:51:01 09-08-2023

Это не наш. Наши левый вместе с правым выпускают

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Гость

17:42:22 09-08-2023

Опять местные самолета испугались. Смех да и только!

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Гость

00:26:29 10-08-2023

что же вы всего пугаетесь то? вам скоро многим идти родину защищать, а вы самолетика напугались

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Гога

02:59:26 10-08-2023

А где мнения от тёти Розы?!!!

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