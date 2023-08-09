В барнаульском аэропорту прокомментировали ситуацию с самолетом, кружащим над городом
Он не относится к регулярным рейсам — сегодня все лайнеры приземлились по расписанию
09 августа 2023, 13:07, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В барнаульском аэропорту имени Германа Титова прокомментировали ситуацию с самолетом, который кружит над Барнаулом. Как рассказали amic.ru в пресс-службе воздушной гавани, сейчас в небе над городом проходит учебно-тренировочный полет.
Самолет не относится к регулярным рейсам – сегодня все лайнеры приземлились по расписанию.
Напомним, что о самолете, который кружит над краевой столицей с невыпущенным левым шасси, рассказал очевидец в социальных сетях.
13:23:08 09-08-2023
от нас что то скрывают?
13:49:41 09-08-2023
Если все сели, то не наш пусть улетает
13:58:40 09-08-2023
Ну,если учебно-тренировочный-тогда вовсе без шасси пусть садится.
15:35:11 09-08-2023
Невозможно штатно выпустить только одно шасси. Так что не надо ляля.
16:00:37 09-08-2023
Кыш! Лети домой!
16:51:01 09-08-2023
Это не наш. Наши левый вместе с правым выпускают
17:42:22 09-08-2023
Опять местные самолета испугались. Смех да и только!
00:26:29 10-08-2023
что же вы всего пугаетесь то? вам скоро многим идти родину защищать, а вы самолетика напугались
02:59:26 10-08-2023
А где мнения от тёти Розы?!!!