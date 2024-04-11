В барнаульском аэропорту заработал временный зал прилета

Ранее действовавший зал полностью демонтировали

11 апреля 2024, 16:37, ИА Амител

Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com

В аэропорту Барнаула заработал временный зал прилета. Об этом сообщает Минтранс Алтайского края в Telegram-канале.

Строительство зала началось в 2023 году в рамках реконструкции барнаульского аэропорта. Сейчас временное здание работает в тестовом режиме. Обслуживание прилетающих граждан в этом терминале будет осуществляться в течение всего периода возведения нового терминала. Ранее действовавший зал полностью демонтировали.

В министерстве отметили, что в здании площадью 700 квадратных метров есть все необходимое для комфортного обслуживания пассажиров: лента выдачи багажа, зал для встречающих, досмотровая зона, торговые точки и комплекс инженерных систем.

Напомним, строительство нового терминала в аэропорту началось в 2023 году. Предполагается, что его годовая пропускная способность составит не меньше 1,1 млн пассажиров. Стоимость объекта – порядка 6,5 млрд рублей.

По площади здание будет вдвое больше того, которое используется в качестве терминала сейчас. Его, кстати, с введением нового терминала в эксплуатацию переделают в комплекс для обслуживания международных рейсов.