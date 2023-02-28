НОВОСТИОбщество

В соцсетях анонсировали драки "ЧВК Редан" в торговых центрах Барнаула

В телеграм-каналах пишут о потасовках в "Галактике" и "Европе" в грядущие выходные

28 февраля 2023, 11:15, ИА Амител

Представители "ЧВК Редан" / сообщество "ЧВК Редан" во "ВКонтакте"
Представители "ЧВК Редан" / сообщество "ЧВК Редан" во "ВКонтакте"

Драки с участием представителей движения "ЧВК Редан" могут произойти в Барнауле. Их анонсировали в телеграм-канале "ЧВК Редан Барнаул".

Сейчас в Telegram есть два канала так называемого "ЧВК Редан". Первый из них – "ЧВК Редан Барнаул" – крупный, более чем на 800 подписчиков, а второй – "ЧВК Редан Барнаул 22" – всего на 16 человек. В обоих каналах активно анонсируются акции движения. Однако нельзя точно утверждать, что оба канала не являются шуткой или провокацией и действительно относятся к "ЧВК Редан".

В крупном телеграм-канале "ЧВК Редан Барнаул" появился пост о драке 5 марта 2023 года. Исходя из информации в сообщении, она должна пройти в ТРЦ "Галактика".

"Эти мрази в "Галактике" будут убегать", – написано в телеграм-канале.

Кроме того, анонсируется и драка в торговом центре "Европа". Судя по комментариям под постами, акция также планируется на выходных – 4 или 5 марта. Во втором телеграм-канале "Редана" указания обещают дать в субботу.

В комментариях под постами активно пишут и противники движения – околофутбольщики и скинхеды. Они обещают на потасовку "собрать весь Барнаул" и избить "редановцев".

Напомним, что "ЧВК Редан" "прославилась" как раз драками в торговых центрах. 19 февраля они подрались с "группой спортсменов" в московском ТРЦ "Авиапарк". Нескольких человек после инцидента задержали. А 26 февраля "редановцы" устроили драку в петербургском ТРК "Галерея". В ней также участвовали околофутбольщики и "редановцы". После этого облавы на "редановцев" были по всей России – в том числе в Новосибирске.

О том, что за движение "ЧВК Редан" и почему так называется, можно прочитать здесь.

Читайте также в сюжете: ЧВК "Редан"

Комментарии 19

  • Эту бы энергию, да в мирное русло направить.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Тик ток головного мозга заразен и плохо лечиться.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Да, лучше бы волонтёрили...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Эту бы энергию, да в мирное русло направить. --- на Донбасс отправить
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Что за проблему устроили? Рядом с галактикой военкомат Построить всех этих полупокеров, по росту и через дорогу, за руку перевезти За одно воякам тыловым с преревыполнением плана помогут
    28 февраля, Гость   Ответить
  • жестко задерживать с переломом рук и ног, чтобы в следующий раз боль в этих частях теля заставляла мозг начать думать о последствиях
    28 февраля, Гость   Ответить
  • дадада . всем расскажите. чтобы все любопытные туда поперлись. больше народу - масштабней драка
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Бред какой-то. В масквабаде редановцы дали отпор гопникам из болельщиков и нацменов, крышуемых полицаями. За это и получили по полной от полицаев. У нас с кем они должны драться? Друг с другом?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Не надо из мухи раздувать слона. Подростки мучаются от безделья.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Собрать всю эту гоп компанию и на очистку тротуаров, крыш, пенсионерам, инвалидам помочь. Короче переквалифицировать в тимуровцев. Ну на крайняк в Молодогвардейцев и на Донбас.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Вчера в Галактике толпа такой гопоты сидели свинячили в Ашане, точно походу передерутся скоро
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Неприкаянные души, пустые головы без нравственных ориентиров. История собственного государства их не интересует, а вот подноготная японских мультяшек- это да! Это стоит чтобы жить и сражаться!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, повод для драк искали,вот и свинячили,а охранники поди в сторону отвернулись
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Ремня...и на 15 суток
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Поди как на митинг за деньги ? За несколько тысяч рублей на любого футболку с пауком натянут . Продажность везде .
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Ремня им солдатского,чтоб пряха на жопе сияла.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Ещё и названиями собственными называете их везде. Мож проще общее название для всех "новое движение очередных долбодятлов"?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Гость, увидем есть у нас плицыя или это прагон , только от куда эти анонсы ,зачем этот шум кому он нужен для чего взбодрить народ или дать пример нашим детям,все можно было сделать по тихому есть информация отработать силовыми структурами и народ кашмарить не надо, так нет во все уши знайте бойтесь ,интересно .
    01 марта, Гость   Ответить
  • Гость, аниме здесь не как причем, сдесь проблема заключается в том что это просто сброт идиотов которых мама отпустила погулять. Аниме это искусство а не просто мультики.
    02 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров