В соцсетях анонсировали драки "ЧВК Редан" в торговых центрах Барнаула

В телеграм-каналах пишут о потасовках в "Галактике" и "Европе" в грядущие выходные

28 февраля 2023, 11:15, ИА Амител

Представители "ЧВК Редан" / сообщество "ЧВК Редан" во "ВКонтакте"

Драки с участием представителей движения "ЧВК Редан" могут произойти в Барнауле. Их анонсировали в телеграм-канале "ЧВК Редан Барнаул".

Сейчас в Telegram есть два канала так называемого "ЧВК Редан". Первый из них – "ЧВК Редан Барнаул" – крупный, более чем на 800 подписчиков, а второй – "ЧВК Редан Барнаул 22" – всего на 16 человек. В обоих каналах активно анонсируются акции движения. Однако нельзя точно утверждать, что оба канала не являются шуткой или провокацией и действительно относятся к "ЧВК Редан".

В крупном телеграм-канале "ЧВК Редан Барнаул" появился пост о драке 5 марта 2023 года. Исходя из информации в сообщении, она должна пройти в ТРЦ "Галактика".

"Эти мрази в "Галактике" будут убегать", – написано в телеграм-канале.

Кроме того, анонсируется и драка в торговом центре "Европа". Судя по комментариям под постами, акция также планируется на выходных – 4 или 5 марта. Во втором телеграм-канале "Редана" указания обещают дать в субботу.

В комментариях под постами активно пишут и противники движения – околофутбольщики и скинхеды. Они обещают на потасовку "собрать весь Барнаул" и избить "редановцев".

Напомним, что "ЧВК Редан" "прославилась" как раз драками в торговых центрах. 19 февраля они подрались с "группой спортсменов" в московском ТРЦ "Авиапарк". Нескольких человек после инцидента задержали. А 26 февраля "редановцы" устроили драку в петербургском ТРК "Галерея". В ней также участвовали околофутбольщики и "редановцы". После этого облавы на "редановцев" были по всей России – в том числе в Новосибирске.

О том, что за движение "ЧВК Редан" и почему так называется, можно прочитать здесь.