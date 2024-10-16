В барнаульском "Автодорстрое" рассказали, как идет подготовка к зиме

Парк техники готов уже на 86%

16 октября 2024, 10:13, ИА Амител

Трактор убирает снег / Фото: unsplash.com

Готовность технопарка барнаульского "Автодорстроя" к зимнему сезону на 16 октября составляет 86%, сообщил руководитель дорожной службы Виктор Райко на совещании в мэрии.

По его данным, в борьбе со снегом задействуют 248 единиц техники, не считая машин от сторонних организаций.

Сейчас предприятие заготавливает песко-соляную смесь: уже закупили 67,8 тысячи тонн материалов, также вскоре приобретут 164 тонны "Бионорда". Этот показатель выше на 19,8% по сравнению с прошлой зимой.

Снегоотвалы разместят в шести местах. Площадки уже очистили и подготовили в полном объеме.

Тем временем МБУ "Благоустройство и озеленение" в зимний период будет очищать от снега 67 парков, скверов, лестничных маршей и прочих общественных территорий, рассказал руководитель предприятия Сергей Бовкун. По его словам, в этих работах задействуют 28 машин.

В мэрии добавили, что на содержание и уборку города от снега и наледи этой зимой выделили 670,6 млн рублей.