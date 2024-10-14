Губернатор Томенко оценил работу дорожников в непогоду

По словам главы региона, сейчас работа на дорогах идет в усиленном режиме

14 октября 2024, 15:27, ИА Амител

Трактор чистит дорогу / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил сотрудников дорожных служб региона за уборку трасс в условиях дождя и мокрого снега.

"Все дорожные службы края прошли первую в этом сезоне проверку снегопадом. Только в краевой столице выпало около половины месячной нормы осадков. Благодарю всех специалистов, которые чистили региональные дороги в течение выходных и продолжают справляться с последствиями непогоды сейчас", – написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, в уборке участвовало около полутора сотен машин. За выходные дорожники использовали больше тысячи тонн противогололедных материалов.

"Сейчас работа на дорогах идет в усиленном режиме. Так будет до устранения всех последствий в зависимости от обстановки в конкретном муниципалитете. Будьте аккуратнее на дорогах!" – заключил губернатор.

На минувших выходных в Алтайском крае выпал снег с дождем. Из-за этого только в Барнауле падали деревья, наблюдались проблемы с электричеством, приостанавливалась работа электротранспорта, а также произошло 38 ДТП.