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Губернатор Томенко оценил работу дорожников в непогоду

По словам главы региона, сейчас работа на дорогах идет в усиленном режиме

14 октября 2024, 15:27, ИА Амител

Трактор чистит дорогу / Фото: t.me/tomenko_22
Трактор чистит дорогу / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил сотрудников дорожных служб региона за уборку трасс в условиях дождя и мокрого снега.

"Все дорожные службы края прошли первую в этом сезоне проверку снегопадом. Только в краевой столице выпало около половины месячной нормы осадков. Благодарю всех специалистов, которые чистили региональные дороги в течение выходных и продолжают справляться с последствиями непогоды сейчас", – написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, в уборке участвовало около полутора сотен машин. За выходные дорожники использовали больше тысячи тонн противогололедных материалов.

"Сейчас работа на дорогах идет в усиленном режиме. Так будет до устранения всех последствий в зависимости от обстановки в конкретном муниципалитете. Будьте аккуратнее на дорогах!" – заключил губернатор.

На минувших выходных в Алтайском крае выпал снег с дождем. Из-за этого только в Барнауле падали деревья, наблюдались проблемы с электричеством, приостанавливалась работа электротранспорта, а также произошло 38 ДТП.

Алтайский край Уборка снега

Комментарии 9

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Гость

15:57:50 14-10-2024

про пешеходов бы еще не забывали

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Гость

16:03:11 14-10-2024

Губернатор Томенко оценил работу дорожников в непогоду на 3 с -

Вчера утром ехал по Власихинской от ТЦ "Волна" в сторону объездной, а после обеда ехал с Сулимы по Павловскому тракту в центр (кольцо над Малахова). Таких шишек ледяных я давно не видел...

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Уважаемый

16:22:12 14-10-2024

Виктор Петрович когда оцените работу дорожников всех других служб, которые обеспечивают безопасность передвижения пешеходов?

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Гость

16:57:58 14-10-2024

"в усиленном режиме" только совещания в мерии🙄 Весь город "стоит" из- за снега

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Только

17:57:27 14-10-2024

Толька никакого ни от совещаний в городской мэрии ни от поручений.

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Инна

18:20:14 14-10-2024

Ну, вокруг здания то администрации хорошо почистили.

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Гость

06:12:30 15-10-2024

вчера с утра все тротуары во льду были. Пешеходы козьи тропы по клумбам набивали все выходные.

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Гость

10:04:36 15-10-2024

Это его работа. Не может он себя критиковать. Да и не было такого никогда. Транспорт забит, колдобины на каждом шагу. рогатые не ездили, зима, как обычно пришла неожиданно.

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ДД

11:42:11 15-10-2024

Когда успел...?!

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