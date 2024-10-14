Губернатор Томенко оценил работу дорожников в непогоду
По словам главы региона, сейчас работа на дорогах идет в усиленном режиме
14 октября 2024, 15:27, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил сотрудников дорожных служб региона за уборку трасс в условиях дождя и мокрого снега.
"Все дорожные службы края прошли первую в этом сезоне проверку снегопадом. Только в краевой столице выпало около половины месячной нормы осадков. Благодарю всех специалистов, которые чистили региональные дороги в течение выходных и продолжают справляться с последствиями непогоды сейчас", – написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, в уборке участвовало около полутора сотен машин. За выходные дорожники использовали больше тысячи тонн противогололедных материалов.
"Сейчас работа на дорогах идет в усиленном режиме. Так будет до устранения всех последствий в зависимости от обстановки в конкретном муниципалитете. Будьте аккуратнее на дорогах!" – заключил губернатор.
На минувших выходных в Алтайском крае выпал снег с дождем. Из-за этого только в Барнауле падали деревья, наблюдались проблемы с электричеством, приостанавливалась работа электротранспорта, а также произошло 38 ДТП.
15:57:50 14-10-2024
про пешеходов бы еще не забывали
16:03:11 14-10-2024
Губернатор Томенко оценил работу дорожников в непогоду на 3 с -
Вчера утром ехал по Власихинской от ТЦ "Волна" в сторону объездной, а после обеда ехал с Сулимы по Павловскому тракту в центр (кольцо над Малахова). Таких шишек ледяных я давно не видел...
16:22:12 14-10-2024
Виктор Петрович когда оцените работу дорожников всех других служб, которые обеспечивают безопасность передвижения пешеходов?
16:57:58 14-10-2024
"в усиленном режиме" только совещания в мерии🙄 Весь город "стоит" из- за снега
17:57:27 14-10-2024
Толька никакого ни от совещаний в городской мэрии ни от поручений.
18:20:14 14-10-2024
Ну, вокруг здания то администрации хорошо почистили.
06:12:30 15-10-2024
вчера с утра все тротуары во льду были. Пешеходы козьи тропы по клумбам набивали все выходные.
10:04:36 15-10-2024
Это его работа. Не может он себя критиковать. Да и не было такого никогда. Транспорт забит, колдобины на каждом шагу. рогатые не ездили, зима, как обычно пришла неожиданно.
11:42:11 15-10-2024
Когда успел...?!