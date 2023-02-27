В барнаульском Доме под шпилем откроется буфет

Вывеска на дореволюционный манер уже появилась над входом в здание

27 февраля 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

В известном барнаульском Доме под шпилем открывается "Городская кулинария". У входа уже появилась вывеска со словом "Буфет" на дореволюционный манер.

На двери также появилось объявление о поиске сотрудников. В буфет требуются продавец-кассир (зарплата от 30 тысяч рублей), бармен (от 30 тысяч рублей), администратор (от 40 тысяч рублей), кухонный работник, который будет выполнять функции повара и пекаря (от 30 тысяч рублей) и уборщица (от 25 тысяч рублей). График работы – с 08:00 до 23:00.

Отметим, что в старом магазине "Под шпилем" была знаменитая барнаульская кондитерская с отдельными столиками. В ней жители города могли "побаловаться" пирожными, из-за чего появление там кулинарии можно считать частичным возвращением прежней концепции.

Напомним, что ранее администрация Барнаула выделила 752 тысячи рублей на ремонт нескольких башенных городских часов. В частности, ремонт ждёт и часы на башне под шпилем.