НОВОСТИОбщество

В барнаульском Доме под шпилем откроется буфет

Вывеска на дореволюционный манер уже появилась над входом в здание

27 февраля 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В известном барнаульском Доме под шпилем открывается "Городская кулинария". У входа уже появилась вывеска со словом "Буфет" на дореволюционный манер. 

На двери также появилось объявление о поиске сотрудников. В буфет требуются продавец-кассир (зарплата от 30 тысяч рублей), бармен (от 30 тысяч рублей), администратор (от 40 тысяч рублей), кухонный работник, который будет выполнять функции повара и пекаря (от 30 тысяч рублей) и уборщица (от 25 тысяч рублей). График работы – с 08:00 до 23:00. 

Отметим, что в старом магазине "Под шпилем" была знаменитая барнаульская кондитерская с отдельными столиками. В ней жители города могли "побаловаться" пирожными, из-за чего появление там кулинарии можно считать частичным возвращением прежней концепции.

Напомним, что ранее администрация Барнаула выделила 752 тысячи рублей на ремонт нескольких башенных городских часов. В частности, ремонт ждёт и часы на башне под шпилем.

Комментарии 13

  • а чья квартира № 60 под часами?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Там вкусную пиццу продавали в 80х.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • В том доме мои родственники жили.Чуть правее от самого шпиля.А рядом моя знакомая жила. Так она...Но не будем о грустном.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Я ей... А она хорошо что не кипятком.Через какое-то стали жить жить душа в душу.И не только.Но потом всё-таки расстались.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Антикварный магазин закрылся? Жаль, что закрылся еще один культурный центр в городе. Антикварный магазин это серьезный показатель интересна к искусству и истории. Теперь просто едальня.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • В 90х там кофе по-турецки продавали, очень вкусный.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Да,много в то время мрачного тоталитарного режима над шпилем летало истребителей перехватчиков,пересекая Октябрьскую площадь.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Антикварный магазин закрылся? Как вход 50 р сделали так туда вообще никто заходить не стал. Мы пару раз были- доче наследие СССР показывали
    27 февраля, Гость   Ответить
  • странно,разница между продавцом и уборщицой всего лишь 5 тыс
    27 февраля, Гость   Ответить
  • ==странно,разница между продавцом и уборщицой всего лишь 5 тыс== Это не з/п, а чтоб не сдохли.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Странно что те кто работает руками получает деньгами меньше, чем те кто "работает голосовыми связками " или хлопая пальцами по клавиатуре.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы Гастроном вернули, как в СССР. Знаковое место было в самом Центре города!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пиццу там не продавали, там был гастроном. А пиццу продавали в итальянской пиццерии, которая гораздо дальше, за аркой.
    27 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров