Мэрия Барнаула потратит 752 тысячи рублей на ремонт башенных часов в городе

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок

07 января 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Администрация Барнаула выделила 752 тысячи рублей на ремонт нескольких башенных городских часов. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Работы должны быть завершены к концу июня 2023 года.

Ремонт ждут знаменитые башенные часы, являющиеся частью архитектурного памятника Барнаула — Дома под шпилем. Они появились в декабре 1999 года. Инициатором выступил глава администрации Октябрьского района Владимир Иванов. В 2013 году специалисты их отреставрировали: смазали внутренние узлы, почистили циферблат, установили подсветку и выполнили косметический ремонт конструктивно-архитектурных элементов. Обновлённые часы подготовили к Дню города. В 2019-м часам исполнилось 20 лет.

Кроме того, ремонт ждут и часы, расположенные на фронтоне здания на проспекте Строителей, 22, на пересечении улиц Малахова — Георгия Исакова, а также на улице Союза Республик, 40.

Отметим, в 2021 году на реконструкцию башенных часов из городского бюджета уже направляли более полумиллиона рублей.

Всего в краевой столице семь башенных часов. О том, как они появились, – читайте в нашем большом материале.