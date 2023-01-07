НОВОСТИОбщество

Мэрия Барнаула потратит 752 тысячи рублей на ремонт башенных часов в городе

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок

07 января 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Администрация Барнаула выделила 752 тысячи рублей на ремонт нескольких башенных городских часов. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Работы должны быть завершены к концу июня 2023 года.

Ремонт ждут знаменитые башенные часы, являющиеся частью архитектурного памятника Барнаула — Дома под шпилем. Они появились в декабре 1999 года. Инициатором выступил глава администрации Октябрьского района Владимир Иванов. В 2013 году специалисты их отреставрировали: смазали внутренние узлы, почистили циферблат, установили подсветку и выполнили  косметический ремонт конструктивно-архитектурных элементов. Обновлённые часы подготовили к Дню города. В 2019-м часам исполнилось 20 лет.

Кроме того, ремонт ждут и часы, расположенные на фронтоне здания на проспекте Строителей, 22, на пересечении улиц Малахова — Георгия Исакова, а также на улице Союза Республик, 40.

Отметим, в 2021 году на реконструкцию башенных часов из городского бюджета уже направляли более полумиллиона рублей.

Всего в краевой столице семь башенных часов. О том, как они появились, – читайте в нашем большом материале.

 

Комментарии 9

  • Кто составлял смету? Почему не 753 тысячи?
    07 января, Гость   Ответить
  • Вот людям делать нечего. Давно есть большие экраны. Поставил и показывай какие хочешь часы. И рекламу периодически можно. Место очень оживленное
    07 января, Гость   Ответить
  • Зачем сейчас нужны эти часы? Какую пользу они приносят? Сейчас почти у каждого минимум по комплекту часов в кармане..Сумма, конечно, не такая большая, но, думаю, какой-нибудь больнице или детскому дому она более бы пригодилась..
    07 января, Гость   Ответить
  • На зачем они нужны? Щас по стрелками ни кто не понимает
    07 января, Гость   Ответить
  • Больницы отремонтируйте, дороги почистите, кому нужны эти часы
    07 января, Гость   Ответить
  • А я за...это наш исторический облик города или давайте все отцифруем чтоли....
    07 января, Гость   Ответить
  • Видимо, деньги проще отмывать, выделяя бюджет на ремонт часов, нежели на реальные нужды города. Ведь реально отмывание денег и ничего больше.
    08 января, Гость   Ответить
  • Читаю и удивляюсь- может и башни снести вместе с часами…если люди забыли, как время узнавать по стрелкам!
    08 января, Гость   Ответить
  • Они появились в декабре 1999 года. - Проектом не предусмотрены. Зачем восстанавливать?
    08 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров