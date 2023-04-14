В барнаульском доме, в котором рухнула часть фасада, проведут аварийные работы

В мэрии подчёркивают, что ранее дом не был признан аварийным

14 апреля 2023, 21:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Управляющая организация проведёт аварийно-восстановительные работы на доме № 131 по проспекту Ленина. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Напомним, днём 14 апреля произошло обрушение части фасада трёхэтажного дома. Пострадавших в результате происшествия нет. В мэрии подчёркивают, что ранее дом не был признан аварийным.

Так, в квартире № 11 установят временное раскрепление, а также в чердачном помещении. Кроме того, в кратчайшие сроки управляющая организация должна провести работы по демонтажу отслоившейся кладки, а затем – по её восстановлению.

Напомним, что ранее обрушение части фасада произошло на соседнем доме под № 133. Его признали аварийным в 2022 году, а в конце марта 2023-го часть фасада рухнула на тротуар. Власти решили его расселить и снести.