Здание построено более 70 лет назад

13 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Дом на пр. Ленина, 133 / Фото: "Яндекс.Карты"

Администрация Барнаула объявила тендер по поиску подрядной компании, которая демонтирует дом на проспекте Ленина, 133. Объект признали аварийным в 2022 году, а в конце марта 2023-го часть фасада рухнула на тротуар. Разбор здания оценили в 2,96 млн рублей, а все работы нужно провести в течение месяца.

Сохранить деревья и тротуар

Двухэтажка площадью 508 квадратных метров построена в 1949 году. Её стены возведены из керамического кирпича и шлакобетонных блоков, перекрытия деревянные. Объект признали аварийным в июне 2022 года, но вплоть до марта 2023-го в нём проживало несколько семей (24 человека в 14 помещениях), на первом этаже работали магазины.

Во время планируемого демонтажа подрядчику необходимо будет огородить дом забором высотой 2,2 метра со сплошным защитным козырьком. Также требуется организовать круглосуточную охрану площадки, регулярный обход и осмотр здания. Особое внимание специалистам придётся уделить зоне развала конструкции – части фасада, которая разрушается.

Дом на пр. Ленина, 133 / Фото: barnaul.org

Проход людей в помещения во время разбора должен быть закрыт. На территории площадки находятся деревья, которые подрядчику необходимо сохранить.

"В связи с высокими требованиями, предъявляемыми к охране окружающей среды, и стеснёнными условиями плотности застройки данного района, из-за большой степени износа объекта капитального строительства работы по демонтажу здания выполняются методом механического разрушения. Разрушение производить в последовательности, обратной возведению, т.е. сверху вниз, по этажам, по секциям, по пролётам", – сказано в документации.

После разбора здания строителям необходимо засыпать котлован, разровнять территорию бульдозером и выполнить благоустройство восстановление тротуара на пр. Ленина, если он будет повреждён при сносе здания.

Победителя торгов определят 21 апреля 2023 года. Всего на демонтаж здания отводят месяц с учётом подготовительных работ.

Дом-беда

28 марта 2022 года часть наружной стены здания на пр. Ленина, 133, осыпалась на тротуар. На место происшествия выезжал прокурор Железнодорожного района Барнаула Владимир Елизаров. В этот же день комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила, что дом нужно немедленно расселять.

Жильцам дома предложили воспользоваться помещениями в маневренном фонде или же арендовать жильё и получить за это компенсацию. В будущем собственники помещений получат денежные выплаты. Это произойдёт после проведения оценки стоимости помещений. Администрация города уже нашла компанию, которая выполнит эту работу.