В барнаульском микрорайоне 800 частных домов остались без воды
Причиной стала коммунальная авария
03 июня 2025, 10:25, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
В барнаульском микрорайоне Сибирская Долина произошла коммунальная авария, в результате которой без воды остались несколько сотен частных домов. Об этом сообщили в администрации Центрального района.
Повреждение случилось на артезианском водозаборе по улице Белгородской, 25. Подачу холодного водоснабжения ограничили в 800 частных домах.
За устранением аварии следит компания "ВодСнаб". Подвоз воды организовали по адресу: улица Житомирская, 26а.
Ситуацию контролирует районная администрация.
Время устранения повреждения пока неизвестно.
12:23:31 03-06-2025
ночь с 1 на 2 отрубилось электричество по поселку. следом насос. к вечеру вода если была, то тонкой струйкой. фактически поселок сутки без воды. и всем пофиг. подвоз организовали в 8.30, когда все работающее население уже в пути на работу или на ней. потом временно включили, тоже в рабоче время, удобно, конечно же мы запас сделаем. тариф у водснаба - почти в два раза выше водоканаловского, а резервного насоса нет.