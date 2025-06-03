В барнаульском микрорайоне 800 частных домов остались без воды

Причиной стала коммунальная авария

03 июня 2025, 10:25, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В барнаульском микрорайоне Сибирская Долина произошла коммунальная авария, в результате которой без воды остались несколько сотен частных домов. Об этом сообщили в администрации Центрального района.

Повреждение случилось на артезианском водозаборе по улице Белгородской, 25. Подачу холодного водоснабжения ограничили в 800 частных домах.

За устранением аварии следит компания "ВодСнаб". Подвоз воды организовали по адресу: улица Житомирская, 26а.

Ситуацию контролирует районная администрация.

Время устранения повреждения пока неизвестно.