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В барнаульском микрорайоне Новый Спутник начали асфальтировать улицу

Общая площадь асфальтирования участка – 1208 квадратных метров

28 октября 2024, 17:31, ИА Амител

Дорожная служба асфальтирует улицу Лимонную в микрорайоне Новый Спутник / Фото: администрация Барнаула
Дорожная служба асфальтирует улицу Лимонную в микрорайоне Новый Спутник / Фото: администрация Барнаула

Дорожная служба Барнаула завершает асфальтирование городских улиц в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в мэрии.

Сейчас работы проводятся от улицы Лимонной, 61, до улицы Медовой в микрорайоне Новый Спутник. Ранее на участке разработали грунт, обустроили основание и покрытие из щебеночно-песчаных смесей, а также выполнили укладку стальных водопроводных труб.

В рамках программы инициативного бюджетирования асфальт положили еще на 11 участках. Общая площадь работ по асфальтированию составила 9 813 квадратных метров, по щебенению – 8 254 квадратных метра.

Дороги Дорожный ремонт

Комментарии 7

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Шинник

17:51:35 28-10-2024

и главное в сезон так удачно попали...

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Не гость

18:40:52 28-10-2024

Асфальтоукладчик vogele super 1800-4. Год выпуска приблизительно 2000. Бог с ней с мобой. Устройством нивилирования. Асфальтоукладчик давно выработал свой ресурс по-любому. Представляете какими волнами там дорога получилась. Ладно хоть там больше 40 не кто не ездит. Куда уходят все эти миллионы с строительства дорог раз они работают на такой древней технике?

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Musik

20:45:24 28-10-2024

Не гость (18:40:52 28-10-2024) Асфальтоукладчик vogele super 1800-4. Год выпуска приблизите... С консервации?

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Гость

23:44:40 28-10-2024

Musik (20:45:24 28-10-2024) С консервации? ... Нет он все эти годы работал...

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Musik

11:16:52 29-10-2024

Гость (23:44:40 28-10-2024) Нет он все эти годы работал...... Ну дык значит дюжой?

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Витя

07:38:47 29-10-2024

Так что когда договор инициативного финансирования будете заключать с этой организацией. Знайте на вас сэкономят максимально...

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Гость

14:09:30 29-10-2024

А кода в Лебяжьем улицы будут асфальтировать? Или программа только для новых микрорайонов? А в старых жителям можно и по грязи походить...

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