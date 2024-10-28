В барнаульском микрорайоне Новый Спутник начали асфальтировать улицу
Общая площадь асфальтирования участка – 1208 квадратных метров
28 октября 2024, 17:31, ИА Амител
Дорожная служба асфальтирует улицу Лимонную в микрорайоне Новый Спутник / Фото: администрация Барнаула
Дорожная служба Барнаула завершает асфальтирование городских улиц в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в мэрии.
Сейчас работы проводятся от улицы Лимонной, 61, до улицы Медовой в микрорайоне Новый Спутник. Ранее на участке разработали грунт, обустроили основание и покрытие из щебеночно-песчаных смесей, а также выполнили укладку стальных водопроводных труб.
В рамках программы инициативного бюджетирования асфальт положили еще на 11 участках. Общая площадь работ по асфальтированию составила 9 813 квадратных метров, по щебенению – 8 254 квадратных метра.
17:51:35 28-10-2024
и главное в сезон так удачно попали...
18:40:52 28-10-2024
Асфальтоукладчик vogele super 1800-4. Год выпуска приблизительно 2000. Бог с ней с мобой. Устройством нивилирования. Асфальтоукладчик давно выработал свой ресурс по-любому. Представляете какими волнами там дорога получилась. Ладно хоть там больше 40 не кто не ездит. Куда уходят все эти миллионы с строительства дорог раз они работают на такой древней технике?
20:45:24 28-10-2024
Не гость (18:40:52 28-10-2024) Асфальтоукладчик vogele super 1800-4. Год выпуска приблизите... С консервации?
23:44:40 28-10-2024
Musik (20:45:24 28-10-2024) С консервации? ... Нет он все эти годы работал...
11:16:52 29-10-2024
Гость (23:44:40 28-10-2024) Нет он все эти годы работал...... Ну дык значит дюжой?
07:38:47 29-10-2024
Так что когда договор инициативного финансирования будете заключать с этой организацией. Знайте на вас сэкономят максимально...
14:09:30 29-10-2024
А кода в Лебяжьем улицы будут асфальтировать? Или программа только для новых микрорайонов? А в старых жителям можно и по грязи походить...