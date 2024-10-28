В барнаульском микрорайоне Новый Спутник начали асфальтировать улицу

Общая площадь асфальтирования участка – 1208 квадратных метров

28 октября 2024, 17:31, ИА Амител

Дорожная служба асфальтирует улицу Лимонную в микрорайоне Новый Спутник / Фото: администрация Барнаула

Дорожная служба Барнаула завершает асфальтирование городских улиц в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в мэрии.

Сейчас работы проводятся от улицы Лимонной, 61, до улицы Медовой в микрорайоне Новый Спутник. Ранее на участке разработали грунт, обустроили основание и покрытие из щебеночно-песчаных смесей, а также выполнили укладку стальных водопроводных труб.

В рамках программы инициативного бюджетирования асфальт положили еще на 11 участках. Общая площадь работ по асфальтированию составила 9 813 квадратных метров, по щебенению – 8 254 квадратных метра.