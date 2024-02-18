В барнаульском неаварийном доме упал столб, поддерживавший прогнивший потолок

Вместе с подпоркой отвалилась и часть потолочного покрытия

18 февраля 2024, 13:25, ИА Амител

Отвалившаяся подпорка / Фото: читатель amic.ru

В барнаульском доме на улице Чкалова, 1а, упала подпорка, которая держит обваливающийся потолок. Об этом amic.ru рассказали жильцы здания.

Согласно снимкам, столб находился на втором этаже – он поддерживал проваливающуюся крышу. Вместе с подпоркой отвалилась и часть потолка.

Напомним, что здание – это двухэтажный деревянный дом, построенный еще в 1958 году. В нем всего восемь квартир, да и то не во всех живут люди. В основном здесь проживают пенсионеры.

Жители бьют тревогу из-за критического состояния крыши здания – она дырявая и протекает так, что вода льется в квартиры, а потолок гниет и проваливается. Люди опасаются, что долго потолок не продержится и просто рухнет жителям на головы.