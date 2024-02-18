В барнаульском неаварийном доме упал столб, поддерживавший прогнивший потолок
Вместе с подпоркой отвалилась и часть потолочного покрытия
18 февраля 2024, 13:25, ИА Амител
В барнаульском доме на улице Чкалова, 1а, упала подпорка, которая держит обваливающийся потолок. Об этом amic.ru рассказали жильцы здания.
Согласно снимкам, столб находился на втором этаже – он поддерживал проваливающуюся крышу. Вместе с подпоркой отвалилась и часть потолка.
Напомним, что здание – это двухэтажный деревянный дом, построенный еще в 1958 году. В нем всего восемь квартир, да и то не во всех живут люди. В основном здесь проживают пенсионеры.
Жители бьют тревогу из-за критического состояния крыши здания – она дырявая и протекает так, что вода льется в квартиры, а потолок гниет и проваливается. Люди опасаются, что долго потолок не продержится и просто рухнет жителям на головы.
14:36:09 18-02-2024
У нас было бы тоже самое если бы мы не покрыли крышу за свой счёт, тут надо снять все до перекрытия и посмотреть что с ним, там возможен ремонт, возможно только дранка отошла и штукатурка.
15:17:32 18-02-2024
Кто не давал жителям этого дома отремонтировать вовремя крышу? Мы в деревне сами ремонтируем свои дома.
15:39:20 18-02-2024
Тогда зачем взносы на ремонт в квитанциях?
15:43:40 18-02-2024
Проезжал несколько раз мимо этого дома, он вообще набок заваливается! Странно что не признали аварийным
17:39:13 18-02-2024
Гость (15:43:40 18-02-2024) Проезжал несколько раз мимо этого дома, он вообще набок зава... Так то место просто никому не нужно. А, например, дом-конфетку Ленина, 131 незаконно признали аварийным (суд сейчас разбирается), хотя он ухоженнее 99% других домов Барнаула. Уж больно место вкусное для застройки. Налицо чей-то корыстный интерес.
18:27:32 18-02-2024
Гость (17:39:13 18-02-2024) дом-конфетку Ленина, 131 вы в своем уме? дом 1950 года постройки и конфетка? то что губы намазаны и штукатурки тонна, не делает страхолюдину королевой красоты.
09:29:24 19-02-2024
Гость (18:27:32 18-02-2024) вы в своем уме? дом 1950 года постройки и конфетка? то что г... что вы говорите дому еще 100 лет нет. Ремонтировать надо вовремя, в том числе и конструкции, и дом много лет простоит. В Питере домам уже по 200 лет и стоят, и смотрятся хорошо. А в Европе и 600 лет домам, и до сих пор там люди живут. И только в РФ живут люди, которые считают, что не надо дом ремонтировать капитально, вы в сфере ЖКХ или у застройщика трудитесь?
17:20:25 18-02-2024
В не аварийных домах столбы? Оригинально ... Хе-хе
18:46:34 18-02-2024
Бартоломео (17:20:25 18-02-2024) В не аварийных домах столбы? Оригинально ... Хе-хе... Не, никакой аварийности. Просто отрицательная надёжность, оптимизация и модернизация конструкции.
18:46:58 18-02-2024
Бартоломео (17:20:25 18-02-2024) В не аварийных домах столбы? Оригинально ... Хе-хе... Не, никакой аварийности. Просто отрицательная надёжность, оптимизация и модернизация конструкции.
06:31:42 19-02-2024
Гость (14:36:09 18-02-2024) У нас было бы тоже самое если бы мы не покрыли крышу за свой... Сгнила балка и из за этого потолок падает
10:46:16 19-02-2024
Что? не лакомый кусочек для застройщика, выплатят по кадастровой стоимости и человейник воткнут
14:45:48 20-02-2024
Вообще жесть у вас происходит. Неужели нет управы на весь этот беспредел. Скоро выборы, обращайтесь в партию или на горячую линию президента, если местные власти так относятся к своим жителям. Ужас как так можно жить, с подпоркой и ждать когда на голову упадет дом.