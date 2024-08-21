В барнаульском парке "Центральный" 22 августа отметят День флага России

Горожан ждут концерты, мастер-классы и другие мероприятия

21 августа 2024, 12:22, ИА Амител

Флаг России / Фото: pxhere.com

День Государственного флага РФ отметят в барнаульском парке "Центральный" 22 августа, сообщили в администрации города.

Программа "Под флагом России" начнется в 11 утра и будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов города, патриотическими мастер-классами и раздачей лент-триколоров.

Также здесь состоится XIII Фестиваль добровольческих объединений "Вместе мы – добровольцы Алтая!", а школа спортивного чирлидинга "ФЛАЙ" и студия танцев "Африка" исполнят свою концертную программу.

Продлится мероприятие до 19:30.