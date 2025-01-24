В барнаульском парке "Центральный" закрыли каток для восстановления

Об открытии парка и начале работы катка сообщат дополнительно

24 января 2025, 14:14, ИА Амител

Каток в парке "Центральный" / Фото: пресс-служба парка

Фото: парк культуры и отдыха "Центральный"

Каток после резких изменений погоды восстанавливают в парке культуры и отдыха "Центральный". Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"В связи с резкими изменениями погодных условий требуется тщательное восстановление ледового катка в парке культуры и отдыха "Центральный", – рассказали в администрации парка.

Ледовары скоблят и заливают покрытие катка. О начале его работы, а также об открытии парка сообщат позже.

Напомним, 21 января парк "Центральный" закрыли для посещения из-за ухудшения погоды.