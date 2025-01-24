В барнаульском парке "Центральный" закрыли каток для восстановления
Об открытии парка и начале работы катка сообщат дополнительно
24 января 2025, 14:14, ИА Амител
Каток в парке "Центральный" / Фото: пресс-служба парка
Фото: парк культуры и отдыха "Центральный"
Каток после резких изменений погоды восстанавливают в парке культуры и отдыха "Центральный". Об этом сообщили в пресс-службе парка.
"В связи с резкими изменениями погодных условий требуется тщательное восстановление ледового катка в парке культуры и отдыха "Центральный", – рассказали в администрации парка.
Ледовары скоблят и заливают покрытие катка. О начале его работы, а также об открытии парка сообщат позже.
Напомним, 21 января парк "Центральный" закрыли для посещения из-за ухудшения погоды.
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