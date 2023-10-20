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В барнаульском парке "Изумрудный" установили скульптуру кузнеца

Ее случайно обнаружили в мае во время земляных работ

20 октября 2023, 15:15, ИА Амител

В барнаульском парке "Изумрудный" установили скульптуру кузнеца, передает наш корреспондент. 

Разрушенный памятник случайно откопали в мае, когда проводили реконструкцию парка. В сентябре "Кузнеца" решили восстановить, а 19 октября его поставили на постамент. Реставрацией занимались координатор проекта "Журналист меняет профессию" Константин Ганов и скульптор, народный мастер России Сергей Мозговой.

Как выглядит "ожившая" статуя – смотрите в фотографиях amic.ru.

Барнаул Парк "Изумрудный" Хорошие новости

Комментарии 14

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Гость

15:22:20 20-10-2023

Что кует? как то со стороны кажется он замахнулся кувалдой и сейчас прилетит... Все кузнецы именно так и куют?... смотря в даль)))))

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Гость

15:34:29 20-10-2023

Гость (15:22:20 20-10-2023) Что кует? как то со стороны кажется он замахнулся кувалдой и... Нет, это он особо умного комментатора на амике заметил и приготовился поприветствовать...

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Элен без ребят

18:01:04 20-10-2023

вот бы все скульптуры в парке восстановить... [мечтает]

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Гость

18:12:13 20-10-2023

Элен без ребят (18:01:04 20-10-2023) вот бы все скульптуры в парке восстановить... [мечтает]... Тогда уж все надгробья восстановите. Это же кладбище . Как и на горе, бывшая ВДНХ.

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Гость

17:58:46 21-10-2023

Гость (18:12:13 20-10-2023) Тогда уж все надгробья восстановите. Это же кладбище . Как и... Вы готовы ходить на кладбище или в парк?

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Гость

19:30:24 21-10-2023

Гость (18:12:13 20-10-2023) Тогда уж все надгробья восстановите. Это же кладбище . Как и... Тогда уж все надгробья восстановить. Весь центр Барнаула когда-то был местом захоронений, в прошлые века. На проспектах, улицах, всюду восстановить. Посреди дороги - раз, и надгробие! Вот вроде в позапрошлом году в районе Чкалова нашли старинную надгробную плиту, так выкрутились, якобы она туда случайно попала. Какой случайно! Явно когда-то давно похоронили. Это я к тому, что не надо впадать в маразм по теме кладбищ. Любой старый город копни поглубже - обнаружатся останки. В Москве при строительстве метро находили буквально всюду.

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Гость

18:45:52 20-10-2023

вот бы все деревья в лысом парке восстановить... [мечтает]

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Гость

21:26:38 20-10-2023

Там еще закопаны скульптуры скорее всего. Минимум две. В конце аллеи у церкви, и они красивые!

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Гость

21:34:11 20-10-2023

Вот бы Сталина воскресить на ужас всем упырям...

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Гость

19:59:02 21-10-2023

Гость (21:34:11 20-10-2023) Вот бы Сталина воскресить на ужас всем упырям...... Ленина! И на броневик его!

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Гость

22:12:14 20-10-2023

Ждём "Девушку с веслом"

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Гость

16:00:43 21-10-2023

Копайте дальше, там где-то женщина с веслом.

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Всегда!

07:00:00 22-10-2023

Пилите, Шура!

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Константин

15:20:46 23-10-2023

Вообще-то еще грунтовать и красить

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