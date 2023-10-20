В барнаульском парке "Изумрудный" установили скульптуру кузнеца
Ее случайно обнаружили в мае во время земляных работ
20 октября 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В барнаульском парке "Изумрудный" установили скульптуру кузнеца, передает наш корреспондент.
Разрушенный памятник случайно откопали в мае, когда проводили реконструкцию парка. В сентябре "Кузнеца" решили восстановить, а 19 октября его поставили на постамент. Реставрацией занимались координатор проекта "Журналист меняет профессию" Константин Ганов и скульптор, народный мастер России Сергей Мозговой.
Как выглядит "ожившая" статуя – смотрите в фотографиях amic.ru.
15:22:20 20-10-2023
Что кует? как то со стороны кажется он замахнулся кувалдой и сейчас прилетит... Все кузнецы именно так и куют?... смотря в даль)))))
15:34:29 20-10-2023
Гость (15:22:20 20-10-2023) Что кует? как то со стороны кажется он замахнулся кувалдой и... Нет, это он особо умного комментатора на амике заметил и приготовился поприветствовать...
18:01:04 20-10-2023
вот бы все скульптуры в парке восстановить... [мечтает]
18:12:13 20-10-2023
Элен без ребят (18:01:04 20-10-2023) вот бы все скульптуры в парке восстановить... [мечтает]... Тогда уж все надгробья восстановите. Это же кладбище . Как и на горе, бывшая ВДНХ.
17:58:46 21-10-2023
Гость (18:12:13 20-10-2023) Тогда уж все надгробья восстановите. Это же кладбище . Как и... Вы готовы ходить на кладбище или в парк?
19:30:24 21-10-2023
Гость (18:12:13 20-10-2023) Тогда уж все надгробья восстановите. Это же кладбище . Как и... Тогда уж все надгробья восстановить. Весь центр Барнаула когда-то был местом захоронений, в прошлые века. На проспектах, улицах, всюду восстановить. Посреди дороги - раз, и надгробие! Вот вроде в позапрошлом году в районе Чкалова нашли старинную надгробную плиту, так выкрутились, якобы она туда случайно попала. Какой случайно! Явно когда-то давно похоронили. Это я к тому, что не надо впадать в маразм по теме кладбищ. Любой старый город копни поглубже - обнаружатся останки. В Москве при строительстве метро находили буквально всюду.
18:45:52 20-10-2023
вот бы все деревья в лысом парке восстановить... [мечтает]
21:26:38 20-10-2023
Там еще закопаны скульптуры скорее всего. Минимум две. В конце аллеи у церкви, и они красивые!
21:34:11 20-10-2023
Вот бы Сталина воскресить на ужас всем упырям...
19:59:02 21-10-2023
Гость (21:34:11 20-10-2023) Вот бы Сталина воскресить на ужас всем упырям...... Ленина! И на броневик его!
22:12:14 20-10-2023
Ждём "Девушку с веслом"
16:00:43 21-10-2023
Копайте дальше, там где-то женщина с веслом.
07:00:00 22-10-2023
Пилите, Шура!
15:20:46 23-10-2023
Вообще-то еще грунтовать и красить