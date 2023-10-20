В барнаульском парке "Изумрудный" установили скульптуру кузнеца

Ее случайно обнаружили в мае во время земляных работ

20 октября 2023, 15:15, ИА Амител





















Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru В барнаульском парке "Изумрудный" установили скульптуру кузнеца, передает наш корреспондент. Разрушенный памятник случайно откопали в мае, когда проводили реконструкцию парка. В сентябре "Кузнеца" решили восстановить, а 19 октября его поставили на постамент. Реставрацией занимались координатор проекта "Журналист меняет профессию" Константин Ганов и скульптор, народный мастер России Сергей Мозговой. Как выглядит "ожившая" статуя – смотрите в фотографиях amic.ru.