В барнаульском парке "Изумрудный" можно будет прокатиться на лодках и катамаранах

Запустить лодки и катамараны в "Изумрудном" планируют уже 6 мая

05 мая 2023, 16:50, ИА Амител

Пруд в парке "Изумрудный"/ Фото: amic.ru

Девять катамаранов и две лодки пустят на воду пруда в барнаульском парке "Изумрудный" 6 мая. Прокатиться на них можно будет уже на ближайших майских выходных. Об этом рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

"Сейчас катамараны готовятся к запуску на воду. Их собирают, планировали с 6 мая начать их прокат. Всего у нас будет девять катамаранов и две лодочки. Надеюсь, что запустится всё в районе обеда", – прокомментировал Вакаев.

Руководитель парка отметил, что напрокат в "Изумрудном" можно будет взять не только лодки и катамараны, но и велосипеды.

Кроме того, в ближайшее время в парке могут поставить теннисные столы, но окончательного решения по этому поводу пока не принято, отметил Вакаев.

Напомним, что недавно в Барнауле начали менять старый забор на новый со стороны проспекта Комсомольского. Белые столбики снесут, вместо них появится металлический забор с освещением. Однако вход в парк оставят прежним – его лишь реконструируют. Как будет выглядеть обновлённый забор, можно посмотреть здесь.