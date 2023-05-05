В барнаульском парке "Изумрудный" можно будет прокатиться на лодках и катамаранах
Запустить лодки и катамараны в "Изумрудном" планируют уже 6 мая
05 мая 2023, 16:50, ИА Амител
Девять катамаранов и две лодки пустят на воду пруда в барнаульском парке "Изумрудный" 6 мая. Прокатиться на них можно будет уже на ближайших майских выходных. Об этом рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.
"Сейчас катамараны готовятся к запуску на воду. Их собирают, планировали с 6 мая начать их прокат. Всего у нас будет девять катамаранов и две лодочки. Надеюсь, что запустится всё в районе обеда", – прокомментировал Вакаев.
Руководитель парка отметил, что напрокат в "Изумрудном" можно будет взять не только лодки и катамараны, но и велосипеды.
Кроме того, в ближайшее время в парке могут поставить теннисные столы, но окончательного решения по этому поводу пока не принято, отметил Вакаев.
Напомним, что недавно в Барнауле начали менять старый забор на новый со стороны проспекта Комсомольского. Белые столбики снесут, вместо них появится металлический забор с освещением. Однако вход в парк оставят прежним – его лишь реконструируют. Как будет выглядеть обновлённый забор, можно посмотреть здесь.
19:31:18 05-05-2023
Это все аттракционы, которые будут в этом парке???
20:20:44 05-05-2023
Гость (19:31:18 05-05-2023) Это все аттракционы, которые будут в этом парке???... Нет, конечно же! Для страждущих организуем бег в мешках.
10:58:00 06-05-2023
Гость (20:20:44 05-05-2023) Нет, конечно же! Для страждущих организуем бег в мешках. ... Ну раз ума и фантазии больше не хватает, то чужих мозгов не добавишь.
11:01:12 06-05-2023
Гость (20:20:44 05-05-2023) Нет, конечно же! Для страждущих организуем бег в мешках. ... Для страждущих там уже отрыта изба-молельня..
18:32:23 06-05-2023
Гость (11:01:12 06-05-2023) Для страждущих там уже отрыта изба-молельня.. ... Вот вокруг избы и будете бегать.