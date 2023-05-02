Старый кирпичный забор начали менять на железный в барнаульском парке "Изумрудный"
Работы в "Изумрудном" в 2023 году продлятся до середины августа
02 мая 2023, 16:05, ИА Амител
Старый забор начали менять на новый в барнаульском парке "Изумрудный" со стороны проспекта Комсомольского. Ограждение будет выглядеть иначе, однако входную группу, ставшую визитной карточкой парка, оставят в прежнем виде и реставрируют.
Как рассказал amic.ru руководитель парка Владислав Вакаев, забор из кирпичных белых столбиков в "Изумрудном" снесут. Вместо него появится новый – металлический, с такими же металлическими столбами, на которых будет освещение.
Башни на втором входе также уберут – вместо них будет металлический забор с воротами. А вот основной вход, колоннада, кассы и примыкающие к ним секции сохранятся, их реставрируют и оштукатурят. Кассы отреставрируют снаружи и изнутри, также на них полностью заменят крыши.
"Работы идут уже два дня. В этом году мы делаем фасад и забор со стороны проспекта Комсомольского. Фасадную часть надо отремонтировать, так как она портит внешний вид парка. А уже в следующем году мы будем делать ограждение попроще с других сторон. Со стороны проспекта Сибирский забора не будет, там появятся столбики, парковка и открытое пространство", – пояснил Вакаев.
Внутри парка работы пока не начались, отметил Вакаев. Подрядчик начнёт благоустройство в примерно через неделю – когда установится хорошая погода, пояснил руководитель "Изумрудного". Сейчас ведутся подготовительные работы, подрядчик устанавливает вагончики для строителей и завозит стройматериалы, сказал он.
Кроме забора и входной группы, в 2023 году в парке "Изумрудный" планируется построить амфитеатр, сделать дорожки внутри парка, обустроить "зелёный пляж", организовать парковки со стороны визит-центра, установить освещение и восстановить Томский тракт.
Подрядчик по контракту должен закончить все работы до 15 августа. Стоимость контракта – 117 млн рублей.
Напомним, что за три этапа благоустройства в "Изумрудном" построили пешеходные и велосипедные дорожки, сделали центральную аллею и освещение, поставили сцену, малые архитектурные формы, скамейки и урны, там появились беседки, детские игровые и спортивные площадки. В 2022 году в парке восстановили пруд с беседкой и мостиком. В 2023 году обновлённый водоём залили водой.
16:22:23 02-05-2023
Недавно только я порадовался, что этот забор оставили в покое. Так ведь нет, умыкнули. И он не кирпичный нисколько - там решетки из железа отличного - им цены нет! Счас какую-нить фигню жестянку нахлобучат, как обычно
17:37:49 02-05-2023
Жаль забор, реставрация бы дешевле обошлась.
17:51:25 02-05-2023
Зачем в старом парке делать новодел?! Что ума не хватает отреставрировать ограду, ведь там все настоящее, родное! Зачем?! Вы чем туристов привлекать собрались, современной самодеятельностью? Туристов привлекают стариной и историей, а не современным убожеством!
18:02:42 02-05-2023
А без забора выглядит еще лучше.
19:25:40 02-05-2023
короче как всегда. начали за здравие, а ....
19:37:59 02-05-2023
как меняют забор?! он был прекрасен, нужно было только отреставрировать и убрать уродливые ворота с башенками. сейчас сделают какую то фигню,как обычно, а старому забору цены нет!
19:59:12 02-05-2023
Элен без ребят (19:37:59 02-05-2023) а старому забору цены нет! Окстись, одинокая. 15-20 рублей за кило.
00:03:15 03-05-2023
Не сделать вам троечникам так как Сталинские архитекторы сделали.
06:53:14 03-05-2023
С таким забором, как на предлагаемых вариантах (кроме второго) парк лучше переименовать в "Зону культуры и отдыха"
10:03:15 03-05-2023
Почему нельзя оставить забор и вход в изначальном варианте? Парк создавался давно, вполне уместно сохранить дух того времени. Новодел неуместен. А если "у кого руки чешутся – чешите в другом месте", как говаривал незабвенный Виктор Степанович Черномырдин.
10:14:52 03-05-2023
Профлистом зелёным закроют.... Верх изящества....А забор на металл сдадут.
10:18:56 03-05-2023
Ни чего странного в этом нет. Бюджет ,это магия , кто не верит в чудеса ? Что получится ? у людей нет сомнений будет как и всегда в городе.
00:04:37 04-05-2023
Самое интересное, что им на мнение горожан.... Парк будет за решёткой, с лавочками... Зачем решётки? От кого? Столбики смягчали, делали уютнее. А будет сухо, шаблона.