Работы в "Изумрудном" в 2023 году продлятся до середины августа

02 мая 2023, 16:05, ИА Амител

Снос старого забора в барнаульском парке "Изумрудный"/ Фото: Екатерина Смолихина

Старый забор начали менять на новый в барнаульском парке "Изумрудный" со стороны проспекта Комсомольского. Ограждение будет выглядеть иначе, однако входную группу, ставшую визитной карточкой парка, оставят в прежнем виде и реставрируют.

Как рассказал amic.ru руководитель парка Владислав Вакаев, забор из кирпичных белых столбиков в "Изумрудном" снесут. Вместо него появится новый – металлический, с такими же металлическими столбами, на которых будет освещение.













































Снос забора в парке "Изумрудный"/ Фото: Екатерина Смолихина

Башни на втором входе также уберут – вместо них будет металлический забор с воротами. А вот основной вход, колоннада, кассы и примыкающие к ним секции сохранятся, их реставрируют и оштукатурят. Кассы отреставрируют снаружи и изнутри, также на них полностью заменят крыши.

"Работы идут уже два дня. В этом году мы делаем фасад и забор со стороны проспекта Комсомольского. Фасадную часть надо отремонтировать, так как она портит внешний вид парка. А уже в следующем году мы будем делать ограждение попроще с других сторон. Со стороны проспекта Сибирский забора не будет, там появятся столбики, парковка и открытое пространство", – пояснил Вакаев.

Внутри парка работы пока не начались, отметил Вакаев. Подрядчик начнёт благоустройство в примерно через неделю – когда установится хорошая погода, пояснил руководитель "Изумрудного". Сейчас ведутся подготовительные работы, подрядчик устанавливает вагончики для строителей и завозит стройматериалы, сказал он.

















Проект нового ограждения парка "Изумрудный" / Фото предоставлено Владиславом Вакаевым

Кроме забора и входной группы, в 2023 году в парке "Изумрудный" планируется построить амфитеатр, сделать дорожки внутри парка, обустроить "зелёный пляж", организовать парковки со стороны визит-центра, установить освещение и восстановить Томский тракт.

Подрядчик по контракту должен закончить все работы до 15 августа. Стоимость контракта – 117 млн рублей.

Напомним, что за три этапа благоустройства в "Изумрудном" построили пешеходные и велосипедные дорожки, сделали центральную аллею и освещение, поставили сцену, малые архитектурные формы, скамейки и урны, там появились беседки, детские игровые и спортивные площадки. В 2022 году в парке восстановили пруд с беседкой и мостиком. В 2023 году обновлённый водоём залили водой.