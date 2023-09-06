В барнаульском парке "Изумрудный" построили амфитеатр

Мероприятия в нем можно будет проводить с апреля по декабрь, а от дождя и солнца гостей защитит тент

06 сентября 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: "Говорит Вакаев"

Управляющий "Изумрудного" Владислав Вакаев показал снимок построенного на территории барнаульского парка амфитеатра. О завершении работ он рассказал в своем Telegram-канале.

Мероприятия в нем можно будет проводить с апреля по декабрь, а от дождя и солнца гостей защитит тент. Его планируют снимать на зиму.

"Так что теперь в Барнауле появилась еще одна современная локация для проведения самых разных событий. Приглашаем всех творческих людей нашего города (и из-за его пределов) для выступлений здесь", – добавил Вакаев.