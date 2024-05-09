В барнаульском парке "Изумрудный" появится игровой фонтан

Подрядчик уже ведет работы по последнему этапу обустройства территории

09 мая 2024, 11:51, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Подрядчики приступили к последнему, пятому этапу реконструкции парка "Изумрудный" в Барнауле. Как сообщает Алтайкрайимущество, в этом году там появится пешеходный фонтан между прудом и газонной поляной.

Также в списке работ значатся обустройство парковки и тротуара, освещение со стороны проспекта Сибирского и ограждение со стороны улицы Ленской. Дополнительно в конце центральной аллеи установят информационные стелы и воссоздадут шахматный павильон, а возле стадиона "Клевченя" формируется спортивный кластер.

Работы уже активно ведутся. В частности, недавно началось обустройство парковки, прокладываются сети электроснабжения. Подрядчик заказал основные материалы для строительства – уже скоро их доставят в парк. Всего на выполнение последнего этапа реконструкции в 2024 году выделили 30 млн рублей.