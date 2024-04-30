Работы по благоустройству барнаульского парка "Изумрудный" начнутся уже 2 мая

Только по нацпроекту на обновление парка потратят более 30 млн рублей

30 апреля 2024, 13:05, ИА Амител

Пруд в парке "Изумрудный" Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Работы по благоустройству парка "Изумрудный" начнутся в четверг, 2 мая, сообщил председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков на выездном совещании в парке.

По его словам, работы проведут по нацпроекту "Жилье и городская среда". Уже летом здесь появится павильон для игры в шахматы, спортплощадка, информационные стенды. Также продолжат благоустройство пешеходных дорожек и обустроят новую парковку в районе ледового комплекса "Мотор".

В общей сложности на все это выделили более 30 млн рублей. Завершить работы подрядчик планирует к началу сентября, отметил Воронков.

Руководитель "Изумрудного" Владислав Вакаев добавил, что в 2024 году работы в парке будут проведены не только в рамках нацпроекта, но и за счет краевого бюджета: например, обустроят пешеходный фонтан, систему полива, площадку для пляжного волейбола и некоторые другие объекты.

Ранее Владислав Вакаев показал, что перезимовавшим карпам долили в пруд свежей воды.