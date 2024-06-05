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В барнаульском парке "Изумрудный" разрисовали огромную стену

На данный момент картина еще не завершена, но уже угадываются черты лица девушки

05 июня 2024, 15:18, ИА Амител

Фестиваль уличной культуры "Связь" в Барнауле / Фото: Аделина Крохина

В барнаульском парке "Изумрудный" проходит фестиваль уличной культуры "Связь", на котором художники из городов Сибири и простые барнаульцы разрисовывают огромную стену.

"Очень большую картину рисуют по номерам. Уже угадываются черты лица девушки", – рассказала корреспондент amic.ru.

Напомним, фестиваль начался 3 июня и продлится до 9 июня 2024 года. Мероприятие проводится в городе впервые. Целую неделю художники будут расписывать объекты парка.

Работа одного из участников фестиваля

Красочная неделя. Программа фестиваля уличной культуры "Связь" в Барнауле

Фестиваль "Связь" в барнаульском парке "Изумрудный" продлится с 3 по 9 июня
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Комментарии 3

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Лея

20:04:20 05-06-2024

класс. только покажите ГОТОВОЕ и + история создания, а то так, это просто никчемный лонгрид, непрофессионально со стороны репортажной журналистики

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Гость

12:43:55 06-06-2024

Предоставлю свой гараж для разрисовывания. Основной слой краски должен быть серый. Ну или серебрянкой. Можно валиком.

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Гость

13:58:55 06-06-2024

не хватает слова из трех букв во всю стену.

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