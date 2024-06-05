В барнаульском парке "Изумрудный" разрисовали огромную стену

На данный момент картина еще не завершена, но уже угадываются черты лица девушки

05 июня 2024, 15:18, ИА Амител

Фестиваль уличной культуры "Связь" в Барнауле / Фото: Аделина Крохина

В барнаульском парке "Изумрудный" проходит фестиваль уличной культуры "Связь", на котором художники из городов Сибири и простые барнаульцы разрисовывают огромную стену.

"Очень большую картину рисуют по номерам. Уже угадываются черты лица девушки", – рассказала корреспондент amic.ru.

Напомним, фестиваль начался 3 июня и продлится до 9 июня 2024 года. Мероприятие проводится в городе впервые. Целую неделю художники будут расписывать объекты парка.