В барнаульском парке "Изумрудный" разрисовали огромную стену
На данный момент картина еще не завершена, но уже угадываются черты лица девушки
05 июня 2024, 15:18, ИА Амител
Фестиваль уличной культуры "Связь" в Барнауле / Фото: Аделина Крохина
В барнаульском парке "Изумрудный" проходит фестиваль уличной культуры "Связь", на котором художники из городов Сибири и простые барнаульцы разрисовывают огромную стену.
"Очень большую картину рисуют по номерам. Уже угадываются черты лица девушки", – рассказала корреспондент amic.ru.
Напомним, фестиваль начался 3 июня и продлится до 9 июня 2024 года. Мероприятие проводится в городе впервые. Целую неделю художники будут расписывать объекты парка.
20:04:20 05-06-2024
класс. только покажите ГОТОВОЕ и + история создания, а то так, это просто никчемный лонгрид, непрофессионально со стороны репортажной журналистики
12:43:55 06-06-2024
Предоставлю свой гараж для разрисовывания. Основной слой краски должен быть серый. Ну или серебрянкой. Можно валиком.
13:58:55 06-06-2024
не хватает слова из трех букв во всю стену.