Красочная неделя. Программа фестиваля уличной культуры "Связь" в Барнауле

Фестиваль "Связь" в барнаульском парке "Изумрудный" продлится с 3 по 9 июня

03 июня 2024, 10:21, ИА Амител

Работа одного из участников фестиваля "Крепкий палец" / vk.com/svaz.fest

3 июня в барнаульском парке "Изумрудный" стартовал фестиваль уличного искусства "Связь". Он продлится до 9 июня. А главным днем мероприятия станет суббота, 8 июня. На фестивале художники из разных городов Сибири распишут девять невзрачных зданий парка. Но этим дело не ограничится. Барнаульцы сами смогут раскрасить одну из стен "Изумрудного", поучаствовать в мастер-классах и танцевальных батлах, присоединиться к виниловой вечеринке, послушать лекции, разрисовать футболку и так далее. Amic.ru рассказывает, какой будет программа фестиваля.

3-4 июня

Художники будут расписывать здания в парке "Изумрудный". Посмотреть на их работу может любой желающий.

5 июня

С 12 до 20 часов будет идти большая роспись 385 квадратных метров стены за детской площадкой справа от главного входа совместно с горожанами. Работать они будут под руководством художницы Анастасии Петренко (псевдоним Petra). По сути, это будет раскраска по номерам. Записаться можно здесь;

с 18:00 до 19:30 в амфитеатре парка пройдет лекция Александра Колова "Ретроспектива уличной культуры 98-24".

6 июня

С 12 до 20 часов продолжится большая роспись стены совместно с горожанами;

в 18 часов начнется лекция Виктории Боруновой "Стрит-арт + коллаборация уличного искусства".

7 июня

С 11 до 20 часов будет работать зона фуд-корта;

с 11 до 19 часов в чилаут-зоне будет мастер-класс для взрослых и детей по мозаике от "Алтай Витража". Предварительно нужно бронировать место, участие в мастер-классе платное;

с 14:00 до 15:30 в амфитеатре пройдет лекция Любови Шеверды "О личном бренде художника";

с 15:30 до 17 часов в амфитеатре проведут паблик-толк с художниками;

с 17:30 до 22 часов в амфитеатре парка будет "Виниловая вечеринка" от LMD.

Карта фестиваля "Связь/ "vk.com/svaz.fest

8 июня

С 10 до 20 часов в визит-центре парка пройдет Stil’ный маркет, где мастера и компании будут торговать вещами, аксессуарами, предметами декора и едой собственного производства;

в 11 часов на площадке за визит-центром стартует турнир по баскетболу;

с 11 до 23 часов в амфитеатре пройдут танцевальные батлы;

с 11 до 19 часов в чилаут-зоне также запланированы мастер-классы для взрослых и детей по мозаике от "Алтай Витража". Предварительно нужно бронировать место, участие в мастер-классе платное;

на сцене с 10 до 18 часов будет работать штаб радио DFM;

с 11 до 20 часов также будет работать зона фуд-корта;

с 12:00 до 13:30 в чилаут-зоне состоится мастер-класс от Художественного музея;

с 12 до 20 часов на центральной аллее можно будет кастомизировать одежду;

в 13 часов около пруда будут рисовать граффити на холстах;

с 13:30 до 16 часов на острове парка состоится мастер-класс для детей "Изготовление значков" от Lil School;

в 14 часов в чилаут-зоне запланирована раскраска от Художественного музея;

в 14, 16 и 18 часов проведут экскурсии по готовым арт-объектам. Группы стартуют от центрального входа;

с 16:00 до 17:30 около пруда состоится перформанс от арт-группы "Иксы".

9 июня

С 10 до 20 часов будет работать Stil’ный маркет;

с 11 до 19 часов на острове парка состоится мастер-класс для взрослых и детей по мозаике от "Алтай Витража". Предварительно нужно бронировать место, участие в мастер-классе платное.

Напомним, что ранее один из организаторов фестиваля, художница Анастасия Петренко (псевдоним Petra), подробно рассказала amic.ru, как пройдет мероприятие, чем оно запомнится горожанам, какие художники приедут в Барнаул и что за объекты они распишут. Прочитать об этом можно здесь.